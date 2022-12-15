Где в Днепре открылись легальные елочные базары

Появился список елочных базаров, где можно приобрести легальную елку.

До Нового года осталось чуть больше двух недель, поэтому в городе начали массово продавать праздничные елки.

Адреса легальных елочных базаров были опубликовали на сайте горсовета Днепра. Ссылки на полный список можно найти здесь.

Всего точек продаж 124 и они есть во всех районах Днепра. Часть базаров уже открылась, другие обещают начать работу уже в ближайшие дни.

Как выбрать елку?

Чтобы не купить елку-нелегалку, следует проверить документы, подтверждающие ее происхождение. Они должны быть у продавца. Если же он отказывается их показывать – значит вас пытаются обмануть. В горсовете отметили, что елка может быть закуплена у частного лица или в Госагентстве лесных ресурсов Украины.

Еще один признак легальности елки – бирка с номером, который можно проверить тут.