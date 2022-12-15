Где в Днепре открылись легальные елочные базары

Адреса легальных елочных базаров были опубликовали на сайте горсовета Днепра. Ссылки на полный список можно найти здесь.
Всего точек продаж 124 и они есть во всех районах Днепра. Часть базаров уже открылась, другие обещают начать работу уже в ближайшие дни.
Как выбрать елку?
Чтобы не купить елку-нелегалку, следует проверить документы, подтверждающие ее происхождение. Они должны быть у продавца. Если же он отказывается их показывать – значит вас пытаются обмануть. В горсовете отметили, что елка может быть закуплена у частного лица или в Госагентстве лесных ресурсов Украины.
Еще один признак легальности елки – бирка с номером, который можно проверить тут.
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