Где в Днепре отключат отопление и воду 13 декабря

В Днепре в среду 13 декабря кое-где не будет отопления и воды.

В Днепре 13 декабря будут проводить ремонтные работы, из-за чего кое-где выключат тепло и воду, сообщили в горсовете. В частности, бригады КП «Днепрводоканал» планируют аварийные работы по следующим адресам:

ул. Князя В.Великого, 20, прекращено водоснабжение на ул. Князя В. Великого, 20, 22, 24;

ул. Киевская, 2, прекращено водоснабжение парной стороны ул. Киевская и близлежащих улицах.

ул. Солнечная, 13 (Александровка), прекращено водоснабжение по всей улице.

Подача воды будет возобновлена после завершения работ.

Завтра с 07:00 начнутся аварийно-восстановительные работы, поэтому будет приостановлена подача тепла по следующим адресам:

просп. Б. Хмельницкого, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133;

ул. Казакевича, 1, 2, 3, 4;

ул. Квартальная, 11, 17, 25, 27, 29, 31;

ул. Инженерная, 2, 2-А, 2-Б, 4, 4-А, 6;

ул. В. Слипака, 50, 50-А, 52;

ул. 152-й дивизии, 2, 2-А, 4, 4-А.

Это временные неудобства, но будьте к ним готовы.

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