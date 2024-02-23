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Где в Днепре не будет сегодня света: все адреса

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Новости Днепра про Где в Днепре не будет сегодня света: все адреса

Сегодня, 23 февраля, в Днепре снова планируют выключать свет в некоторых домах.

Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ж/м Тополь-1: 1;
  • пер. Джинчарадзе: 1, 1-Т;
  • Запорожское шоссе: 42;
  • ул. Данилы Нечая: 5;
  • ул. Квартальная: 47.
  • просп. Богдана Хмельницкого: 24-К, 24-М;
  • просп. Александра Поля: 129-Б, 133, 135-Б, 137-А (нечетные).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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