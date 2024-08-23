Где в Днепре находится Свинячий остров: там пасли животных, а теперь приезжают с ночевкой

На реке в Днепре много островов с необычным названием. Одним из таких является остров Свинной. В 1930-х годах он частично ушел под воду. Остров до сих пор популярен среди тех горожан, которые любят рыбачить, отдыхать с палатками или плавать на байдарках.



Журналисты dnepr.info узнали необычную историю острова Свиного в Днепре.

Свое название остров получил более 150 лет назад. Находится он неподалеку от левого берега. Расстояние небольшое и сегодня попасть на остров можно доплыв на надувной лодке или каяке. До строительства ДнепроГЭС дойти до острова можно было пешком. Этим пользовались местные жители – они использовали его как территорию для выпаса свиней. Отсюда и пошло название острова: Свинной или Свинячий.



Сегодня на острове свиней уже никто не выпасает, но летом тут довольно много мусора. Тут растут деревья, есть кусты и полоска песка. Никаких признаков «цивилизации» на Свинячем нет – лавочек, столов, навесов, урн или причала.

Судя по всему, их никогда и не было. Остров не считался местом массового отдыха среди горожан. Не является таким и теперь.

Сюда приезжают любители удить рыбу – возле острова ее водится довольно много. Любители отдыхать на природе приплывают сюда и устраивают на острове пикники, иногда туристы остаются на Свином с ночевкой.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: