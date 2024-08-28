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  • Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналки

Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналки

Сегодня 15:00
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В Днепре не так много домов времен Екатеринослава сохранилось и было реконструировано. Часть из них благодаря этому находится во все еще отличном состоянии. Одно из таких зданий находится на Староказацкой улице.

Новости Днепра про Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналки

Журналисты dnepr.info узнали историю необычного дома с утками на фасаде.

Новости Днепра про Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналки

В начале прошлого века центральные улицы Екатеринослава активно застраивались. Не стала исключением и нынешняя улица Староказацкая, в то время носившая названия Казачья. Возведенные доходные дома на этой улице не всегда предназначались для сдачи внаем жилья.  Например, одно из зданий было сразу же построено для членов Екатеринославского общества любителей охоты.

Чтобы выделить строение из ряда других доходных домов руководители общества попросили архитекторов и строителей «тематически» декорировать фасад здания. На барельефе на втором этаже изображены утки – как летящие, так и в виде дичи. Это единственное здание в Днепре с таким необычным «рисунком».

Новости Днепра про Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналки

Здание было построено в 1910-х годах. Стилевой признак – модерн. Оно до сих пор выделяется на фоне остальных зданий своими изящными формами и линиями, и тем, что на нем до сих пор сохранились балконы и ограждения лестницы со времен строительства.

Новости Днепра про Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналки

Здание долгое время не меняло своего предназначения. Во время Второй мировой войны оно частично пострадало но было восстановлено. После освобождения Днепра здание превратилось в коммунальный дом. Жильцы немного «модернизировали» дом, заложили некоторые окна и дверные проемы.  В доме долгое время был постелен екатеринославский паркет.

Новости Днепра про Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналки

Со времени освобождения Днепра и восстановления после войны здание не видело ремонта и не удивительно, что к 1980-м годам проживать в нем было опасно. Жильцов расселили, а дом бывшего Екатеринославского общества любителей охоты выкупил частный инвестор и отреставрировал его. С тех пор здание с утками на фасаде изменило свой цвет с красного на фиолетовый, но в остальном выглядит оно ухожено.

Новости Днепра про Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналки

Тогда же к «лицу» здания добавились большие часы под крышей. До реставрации там было смотровое окно.

Сегодня в нем сдаются в аренду офисы. 

фото: блог А. Костюка

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Новости Днепра про Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналкиУкраїнська Новости Днепра про Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналкиРусский

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