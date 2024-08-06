Жернова времен Екатеринослава: как их использовали и где можно увидеть в Днепре

Так, журналисты dnepr.info узнали, что в Днепре до сих пор можно увидеть остатки возможно тех самых каменных мельниц, которыми пользовались жители территории еще до основания Екатеринослава.
В середине 1730-х годов началось строительство Новокодацкой крепости. Возводить ее начали на месте, где сегодня находится Набережная Заводская. В ее пределах проживали около 5 тыс человек. Изначально жителями крепости были запорожские казаки с семьями. Они занимались скотоводством, ловили рыбу.
К моменту основания Екатеринослава Новый Кодак представлял собой большой поселок городского типа, крепость была ограждена рвами, в самом городке было 3 деревянные дозорные башни, крепость окружал земляной вал с четырьмя бастионами с пушками. У жителей городска была своя церковь им. Святого Николая.
За пределами были торговые и ремесленные заведения. Крепость стояла на пересечении торгового пути, по правому берегу тут проходил путь чумаков за солью в Крым.
Напротив крепости было несколько мельниц, на них мололи пшеницу и просо. До сих пор в Днепре можно увидеть, возможно, остатки тех самых мельниц, которые когда-то были возле крепости Новый Кодак. Фотографии старых жернов выложила в группе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетовск» жительница Днепра Елена Присягина. Находятся они в Новых Кайдаках.
В публикации к фото она заметила, что в качестве каменной породы, наиболее подходящей для изготовления жернов использовали мелкозернистый пористый песчаник или известняк с окаменелостями. Двигательной силой жернов могли быть животные, ветер, вода или механические двигатели.
Крепость Новый Кодак была разрушена через 100 лет – ее поглотил развивающийся город и территория стала частью городской территории. В конце XIX века Новый Кодак превратился в рабочий поселок.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетовск»
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Яна Юхименко
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