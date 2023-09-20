Где в Днепре можно увидеть готический особняк и что там было раньше (ФОТО)

Один из таких домов находится на улице Короленко в Днепре. Журналисты dnepr.info решили узнать, как он сейчас выглядит.
Здание было построено в 1880-х годах. Высотой оно в 2 этажа и выполнено в готическом стиле. В глаза бросается то, как здание не похоже на традиционные старинные дома Екатеринослава – в доме «острые» и узкие окна, а также характерный декор на фасаде.
Принадлежал дом торговцу бакалеей Давиду Гурееву. Сам он жил на втором этаже дома, а первый – сдавал внаем. Комнаты тут были не очень дорогие и не большие, так что многие могли себе позволить проживание в доме Гуреева. Изначальный цвет дома – красный, но сегодня под слоем штукатурки и краски этого уже не разглядеть.
Также у дома сделано современное крыльцо, но вот навес над дверями – сохранился полностью, со времен возведения дома.
Участок, который бакалейщик Гуреев купил в начале 1880-х годов был довольно обширным, но денег у него было не так много, поэтому он сначала построил небольшой дом на два этажа и сдавал комнаты внаем, желая иметь дополнительный источник дохода. А еще у него возле дома был сад, где владелец двора любил проводить время, ухаживая за деревьями и кустами.
Через время бакалейщик женился, у него родились дети и чтобы обеспечить им будущее он решил вырубить сад, а на его месте построить большой доходный дом. Сегодня здание стоит впритык к особняку в готическом стиле. Денег, которые таким образом заработал Гуреев его детям хватило, чтобы получить хорошее образование. Сам же Гуреев до 1917 года управлял своей бакалеей и доходым домом, а жил – в особняке в готическом стиле. В преддверии революции он уехал к детям – они учились во Франции и уже больше не возвращался.
Сегодня в здании никто не живет, тут сдаются в аренду помещения для офисов.
фото: А. Волок, А. Костюк
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