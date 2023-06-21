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Где в Днепре можно «попутешествовать» за солнечным кроликом (ФОТО)

Сегодня 16:28
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В Художественном переулке появилась инсталляция "Путешествуй за солнечным кроликом".

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Арт-инсталяция сделана в виде следов от ботинок разного размера и человеческих ладоней. Фотографиями поделилась днепрянка Елена.

Следы сделаны из маленьких обломков стекла. Некоторые из них гигантские, размером метр на метр, остальные довольно маленькие и похожи на человеческие отпечатки обуви.

Солнце, падающее на стекло, отражается, указывая дорогу к искусству.

Чтобы увидеть инсталляцию, нужно посетить Художественный переулок, который расположен рядом с площадью Героев Майдана. Яркие следы проведут вас мимо других арт-объектов.

Напомним, ранее здесь установили инсталляцию, посвященную Мили Йовович, которая 5 лет своего детства провела в Днепре.

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