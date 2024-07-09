Где в Днепре можно набрать воду, если ее нет из-за отключения света: адреса и карта

Жителям Днепра напомнили, где в городе можно набрать техническую воду.

Из-за частых отключений света у жителей Днепра исчезает вода. На такие случаи в городе есть скважины с технической водой. Их установили еще зимой 2023 года.

На правом берегу оборудованы 46 скважин с колонками с технической водой.На левом берегу города работает еще 51 колонка. Об этом сообщили в городском совете.

Все скважины оборудованы колонками из нержавеющей стали. У каждой выполнено благоустройство территории и уложена тротуарная плитка. Чтобы набрать воду, нужно нажать от восьми до тринадцати раз.

В городском совете напомнили, что из каждой колонки берутся пробы воды для экспертизы в сертифицированной лаборатории. Однако отметим, что техническую воду пить нельзя.

Для удобства жителей города была создана скважинная карта и водоразборные колонки, которые расположены в Днепре. Просмотреть ее и найти пункты водозабора можно по ссылке. Там также указаны адреса.

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