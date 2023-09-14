Где в Днепре можно бесплатно отдохнуть в эти выходные 15-17 сентября

В департаменте парков и рекреаций традиционно анонсировали события, куда приглашают днепрян в эти выходные.
Праздник выходного дня в парке им.Т.Г.Шевченко и парке Глобы. Когда: 16:00-17:30.
Праздник выходного дня в Прибрежном сквере. Когда: 16:00-17:30
Фестиваль здорового образа жизни «Workout Fest 2023» в парке Зеленый Гай. Когда: с 15:00
Напомним, ранее мы сообщали, когда в Днепре приведут в порядок парк Писаржевского.
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