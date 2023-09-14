Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Где в Днепре можно бесплатно отдохнуть в эти выходные 15-17 сентября

Сегодня 20:03
просмотров

Если не знали, куда пойти.

Новости Днепра про Где в Днепре можно бесплатно отдохнуть в эти выходные 15-17 сентября

В департаменте парков и рекреаций традиционно анонсировали события, куда приглашают днепрян в эти выходные.

Пятница, 15 сентября

Праздник выходного дня в парке им.Т.Г.Шевченко и парке Глобы. Когда: 16:00-17:30.

Суббота, 16 сентября

Праздник выходного дня в Прибрежном сквере. Когда: 16:00-17:30

Фестиваль здорового образа жизни «Workout Fest 2023» в парке Зеленый Гай. Когда: с 15:00

Напомним, ранее мы сообщали, когда в Днепре приведут в порядок парк Писаржевского.

Читайте также:

Новости Днепра про Где в Днепре можно бесплатно отдохнуть в эти выходные 15-17 сентябряУкраїнська Новости Днепра про Где в Днепре можно бесплатно отдохнуть в эти выходные 15-17 сентябряРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре объявили срочное метеорологическое предупреждение
Новости Днепра
Сегодня 20:40
В Днепре объявили срочное метеорологическое предупреждение

В Днепре ночью на 15 сентября резко испортится погода.

Пришествие «Иисуса»: в Днепре заметили мужчину, который рыбачил посреди реки без лодки (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 19:27
Пришествие «Иисуса»: в Днепре заметили мужчину, который рыбачил посреди реки без лодки (ФОТО)

Весьма странное фото распространил местный телеграм-канал.

Масштабное отключение света в Днепре 18-21 сентября: кому нужно зарядить гаджеты
Новости Днепра
Сегодня 17:45
Масштабное отключение света в Днепре 18-21 сентября: кому нужно зарядить гаджеты

Готовьтесь!

Как в Днепре развестись онлайн: что нужно и сколько времени займет
Новости Днепра
Сегодня 17:20
Как в Днепре развестись онлайн: что нужно и сколько времени займет

Теперь в Днепре можно развестись без посещения различных государственных учреждений.…

Последние новости

В Днепре объявили срочное метеорологическое предупреждение
В Днепре объявили срочное метеорологическое предупреждение

В Днепре ночью на 15 сентября резко испортится погода.

Сегодня 20:40
2
просмотров
Пришествие «Иисуса»: в Днепре заметили мужчину, который рыбачил посреди реки без лодки (ФОТО)
Пришествие «Иисуса»: в Днепре заметили мужчину, который рыбачил посреди реки без лодки (ФОТО)

Весьма странное фото распространил местный телеграм-канал.

Сегодня 19:27
0
просмотров
Во Львове кот закрыл свою хозяйку на балконе
Во Львове кот закрыл свою хозяйку на балконе

Курьезный случай произошел во Львове.

Сегодня 18:38
4
просмотров
В Днепре по свежей выпечке в Varus гуляют мухи (ФОТО)
В Днепре по свежей выпечке в Varus гуляют мухи (ФОТО)

Весьма неприятный сюрприз.

Сегодня 18:10
3
просмотров
Масштабное отключение света в Днепре 18-21 сентября: кому нужно зарядить гаджеты
Масштабное отключение света в Днепре 18-21 сентября: кому нужно зарядить гаджеты

Готовьтесь!

Сегодня 17:45
3
просмотров
Как в Днепре развестись онлайн: что нужно и сколько времени займет
Как в Днепре развестись онлайн: что нужно и сколько времени займет

Теперь в Днепре можно развестись без посещения различных государственных учреждений. Для подачи заявления о разводе не нужно даже выходить из дома. Все можно сделать онлайн.

Сегодня 17:20
3
просмотров
НБУ вернет плавающий курс доллара, но есть нюанс
НБУ вернет плавающий курс доллара, но есть нюанс

Национальный банк Украины упразднит фиксированный курс доллара.

Сегодня 17:09
2
просмотров
В Днепропетровской области будут судить пограничника, который перешел на сторону врага
В Днепропетровской области будут судить пограничника, который перешел на сторону врага

Мужчину будут судить по фактам дезертирства и государственной измены.

Сегодня 16:54
8
просмотров
Жители Днепра стремительно накапливают долги за воду: что ждет неплательщиков коммуналки
Жители Днепра стремительно накапливают долги за воду: что ждет неплательщиков коммуналки

С накопивших значительную задолженность за воду днепрян будут взимать деньги через суд.

Сегодня 16:26
3
просмотров
Поссорились: в Никополе мужчина ударил сожителя матери ножом в живот
Поссорились: в Никополе мужчина ударил сожителя матери ножом в живот

На днях в Никополе произошел ужасный инцидент: мужчина напал на сожителя матери с ножом.

Сегодня 15:44
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх