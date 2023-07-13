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  • Где в Днепре до сих пор отсутствует водоснабжение: оперативная информация на вечер 13 июля

Где в Днепре до сих пор отсутствует водоснабжение: оперативная информация на вечер 13 июля

Сегодня 20:30
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В Днепре по-прежнему остается обесточенной частной энергетической компанией повышающая насосная станция (ПНС) по ул. Сечеславская Набережная, прекращено водоснабжение в домах №16,18,20,22 на ул. В. Великого.

Новости Днепра про Где в Днепре до сих пор отсутствует водоснабжение: оперативная информация на вечер 13 июля

В настоящее время аварийные работы с отключением водоснабжения продолжаются по следующим адресам:
 
• перекресток Донецкого шоссе и ул. Березинской, временно без водоснабжения ж/м Левобережный-3;
 
• пос. Опытное по ул. Тополиная, 9, отсутствие водоснабжения в домах №7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 на ул. Тополиная.
 
Продолжаются работы на внутридомовых сетях на ул. В.Вернадского, 42-А, по просьбе обслуживающей организации прекращено водоснабжение на ул. Вернадского, 32-42.
 
Восстановить водоснабжение по указанным выше адресам коммунальщики планируют до конца суток.
 
Аварийные работы на внутридомовых сетях по ул. В.Вернадского, 9 выполнены, восстановлено водоснабжение по ул. Вернадского, 7-9.
 
Также уже завершены работы по ул. Казацкая, 7, восстановлено водоснабжение по всей улице Удаленной.
 
Напоминаем, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

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