Где в Днепре до сих пор отсутствует водоснабжение: оперативная информация на вечер 13 июля

В Днепре по-прежнему остается обесточенной частной энергетической компанией повышающая насосная станция (ПНС) по ул. Сечеславская Набережная, прекращено водоснабжение в домах №16,18,20,22 на ул. В. Великого.

В настоящее время аварийные работы с отключением водоснабжения продолжаются по следующим адресам:

• перекресток Донецкого шоссе и ул. Березинской, временно без водоснабжения ж/м Левобережный-3;

• пос. Опытное по ул. Тополиная, 9, отсутствие водоснабжения в домах №7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 на ул. Тополиная.

Продолжаются работы на внутридомовых сетях на ул. В.Вернадского, 42-А, по просьбе обслуживающей организации прекращено водоснабжение на ул. Вернадского, 32-42.

Восстановить водоснабжение по указанным выше адресам коммунальщики планируют до конца суток.

Аварийные работы на внутридомовых сетях по ул. В.Вернадского, 9 выполнены, восстановлено водоснабжение по ул. Вернадского, 7-9.

Также уже завершены работы по ул. Казацкая, 7, восстановлено водоснабжение по всей улице Удаленной.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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