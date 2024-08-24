Где в Днепре 24 августа нет воды: список адресов

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».
В Днепре 24 августа проводятся аварийные работы по следующим адресам:
Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.
Из-за повреждения водопровода жители ж/м Диевка еще остаются без воды.
Коммунальщики работают над монтажом временного водопровода и водоразборных колонок.
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