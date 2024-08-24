Где в Днепре 24 августа нет воды: список адресов

Сегодня в Днепре у многих не будет воды.

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».

В Днепре 24 августа проводятся аварийные работы по следующим адресам:

пл. Успенская, 1, прекращено водоснабжение на ул. Литейная, 2-А, 2-Г, 4, 6

ул. Сечеславская Набережная, 37, прекращено водоснабжение на ул. Сечеславская Набережная, 39;

ул. Надежды Алексеенко, 21, прекращено водоснабжение на ул. Владимира Антоновича, 62, 64, 68 и ул. Надежды Алексеенко, 21-27;

ул. Станичная, 88, прекращено водоснабжение на ул. Станичная, 88-100-А и ул. Сергеевская.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.

Из-за повреждения водопровода жители ж/м Диевка еще остаются без воды.

Коммунальщики работают над монтажом временного водопровода и водоразборных колонок.

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