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Где в Днепре 24 августа нет воды: список адресов

Сегодня 11:01
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Сегодня в Днепре у многих не будет воды.

Новости Днепра про Где в Днепре 24 августа нет воды: список адресов

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».

В Днепре 24 августа проводятся аварийные работы по следующим адресам:

  • пл. Успенская, 1, прекращено водоснабжение на ул. Литейная, 2-А, 2-Г, 4, 6
  • ул. Сечеславская Набережная, 37, прекращено водоснабжение на ул. Сечеславская Набережная, 39;
  • ул. Надежды Алексеенко, 21, прекращено водоснабжение на ул. Владимира Антоновича, 62, 64, 68 и ул. Надежды Алексеенко, 21-27;
  • ул. Станичная, 88, прекращено водоснабжение на ул. Станичная, 88-100-А и ул. Сергеевская.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.

Из-за повреждения водопровода жители ж/м Диевка еще остаются без воды.

Коммунальщики работают над монтажом временного водопровода и водоразборных колонок.

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