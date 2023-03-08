Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Напомним, ранее мы писали, что у жителей одного из районов Днепра три дня будут выключать свет: что произошло.

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Владимира Антоновича, 10Б; ул. Парковой, 46; ул. Дубининской, 77 прекращено водоснабжение:

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