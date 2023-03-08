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Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Сегодня 14:18
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Сегодня, 8 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Владимира Антоновича, 10Б; ул. Парковой, 46; ул. Дубининской, 77 прекращено водоснабжение:   

  • ул. Владимира Антоновича, 4-10Б; 
  • просп. Леси Украинки, 11-21;
  • просп. Александра Поля, 7-13;
  • пос. Старые Кодаки;
  • пос. Чапли.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Обновлено: также без воды остались жители:

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Напомним, ранее мы писали, что у жителей одного из районов Днепра три дня будут выключать свет: что произошло.

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