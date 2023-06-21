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Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Сегодня 12:56
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Сегодня, 21 июня, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • ул. Детальстроевская, 2;
  • пер. Бахчисарайский, 2;
  • пер. Васильевский;
  • ул. Артюшенко;
  • ул. Авиаторов;
  • ул. Тополиная;
  • ж/м Тополь-2, 14, 16;
  • пер. Марты Головиной;
  • ул. Академика Кисловского;
  • ул. Историческая.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, из-за течения водопровода по ул. Керченской, 13 прекращено водоснабжение всей этой улицы.

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на сегодняшний день.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света (АДРЕСА).

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