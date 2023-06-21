Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, из-за течения водопровода по ул. Керченской, 13 прекращено водоснабжение всей этой улицы.
Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на сегодняшний день.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света (АДРЕСА).
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