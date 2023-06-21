Где сегодня в Днепре нет воды и почему

Сегодня, 21 июня, некоторые жители Днепра остались без воды.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

ул. Детальстроевская, 2;

пер. Бахчисарайский, 2;

пер. Васильевский;

ул. Артюшенко;

ул. Авиаторов;

ул. Тополиная;

ж/м Тополь-2, 14, 16;

пер. Марты Головиной;

ул. Академика Кисловского;

ул. Историческая.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, из-за течения водопровода по ул. Керченской, 13 прекращено водоснабжение всей этой улицы.

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на сегодняшний день.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света (АДРЕСА).

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