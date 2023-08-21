Где сегодня в Днепре не будет света весь день: с 8 до 18 (АДРЕСА)

Сегодня, 21 августа, в Днепре будут выключать свет.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 21 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
А с 8:00 до 19:00 не будет электроснабжения в таких домах:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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