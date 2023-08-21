Где сегодня в Днепре не будет света весь день: с 8 до 18 (АДРЕСА)

Заряжайте все!

Сегодня, 21 августа, в Днепре будут выключать свет.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 21 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

просп. Богдана Хмельницкого: 103, 107;

ул. 152-й Дивизии: 1, 3, 3-А, 5;

ул. Донская: 5-А;

ул. Кыргызская: 10;

бульвар Звездный: 1, 1-А, 1-Д, 1-Н, 3;

пер. Звездный: 1;

тупик Запорожский: 1.

А с 8:00 до 19:00 не будет электроснабжения в таких домах:

просп. Богдана Хмельницкого: 48, 93, 95, 97, 99;

ул. Кыргызская: 1.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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