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  • Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

Сегодня 15:31
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До конца календарного лета осталось менее 10 дней. Эти выходные – фактически последние полноценные выходные лета. По прогнозам метеорологов, с 1 сентября нас ждет настоящая осенняя погода. Последние выходные лета лучше всего проводить на пляже.

Новости Днепра про Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вариантов бесплатного отдыха у воды в Днепре и поблизости.

                     Новониколаевский карьер                       

Новониколаевский карьер расположен в Днепровском районе, в 20 минутах езды от Днепра. Раньше тут добывали гранит, но более 30 лет назад рабочие «докопались» до грунтовых вод и добычу приостановили. Карьер наполнился «благодаря» прорыву плотины на Мокрой Суре и дождевой воде. Его глубина – почти 50 метров. Он считается одним из самых глубоких озер в Днепре и рядом.

Новости Днепра про Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

Вода тут холодная даже летом – в жаркие дни ее температура достигает максимум 20 градусов тепла. Карьер популярен среди дайверов и обычных отдыхающих. Первые ныряют в воду чтобы «побродить» по своему подводному музею – на дне карьера лежат затопленный автобус, автомобиль, мотоцикл. Вторые приезжают сюда поплавать, отдохнуть и устроить пикник.

Карьер в Старых Кодаках

Это место также находится в Днепровском районе, в 5-10 минутах езды от городской черты. Он также появился тут в середине 1990-х годов. До этого в Старых Кодаках добывали гранит. Добычу прекратили потому что карьер быстро наполнялся водой. Глубина водоема порядка 40 метров. Подойти к воде тут можно только с одной стороны. У карьера часто устраивают фотосессии, а стоя у водной глади можно наблюдать живописный вид на реку.

Новости Днепра про Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

Карьер Котлован

Еще один затопленный карьер находится в промышленной зоне Днепра – на левом берегу, неподалеку от жилмассивов Ломовской и Левобережный. В этом месте раньше добывали песок. У карьера есть официальное название «Озеро Криничное», но многие называют его просто «Котлован». Появился водоем в 1970-х годах. Он наполнился водами из Самары. Глубина озера – 20 метров. Карьер окружен зелеными деревьями, а на берегу есть кабинки для переодевания.

Новости Днепра про Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

Ломовской пляж

У жителей жилмассивов Ломовской и Каменской есть «свой» пляж. Находится он возле набережной, через дорогу от многоэтажек. На пляже есть все что нужно для летнего отдыха: от беседок до детской площадки, урн и кабинок для переодевания. Для тех, кто хочет лежать у воды – есть песчаный берег, кому необходим тенек – неподалку от реки растут деревья. Пляжей на Ломовском целых три, но все они небольшие.

Новости Днепра про Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

На Парусе

На жилмассиве Парус у жителей есть свой «уголок» отдыха у воды. Находится он на втором массиве. От дороги и жилых домов берег с песком надежно «спрятан» за зелеными листьями деревьев. Находится пляж за улицей Гидропарковой.

Новости Днепра про Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

Приднепровский пляж

Пляж в Приднепровске считается одним их «официальных» пляжей Днепра, но он менее популярен, чем пляж на Монастырском острове или в Мануйловском парке. Приходят сюда в основном жители Приднепровска. На пляже нет магазинов, но есть несколько палаток, где можно купить воду. На территории есть мусорные баки, кабинки для переодевания, туалет. У воды есть «грибки», которые защищают от солнца. Детских площадок нет, но есть спортивная, а также несколько лавочек для тех, кто не захочет лежать на песке, но захочет полюбоваться на реку.

Новости Днепра про Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

За храмом

На набережной Днепра, за храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Красном Камне находится еще одно «неофициальное» место для принятия солнечных ванн. Храм с двух сторон окружен лесопосадками, попасть на пляж можно через них. Тут нет песка, загорать можно постелив полотенце прямо на траву. Он малоизвестный, но попасть к воде можно пройдя по одной из тропинок через лес.

Новости Днепра про Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

Пляж Лесопарк

Пляж Лесопарк находится в Сухачевке. Внешне он очень похож на один из морских пляжей: большая полоса песка, на которое кое-где попадается маленькие островки зелени. На территории есть навесы, кабинки для переодевания и урны. Рядом зеленый густой лес. Для тех, кто любит рыбачить – есть места подальше от шумных отдыхающих.

Новости Днепра про Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

Пляж в Обуховке

Бесплатный пляж в Обуховке находится за тупиком маршруток. Тут есть песчаный берег, но он довольно небольшой. Зато много больших деревьев, создающих тень. Есть скамейки, оборудована песочница для детей. С берега открывается очень живописный вид.

Новости Днепра про Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

На Победе

Неподалеку от аквапарка на Победе находится еще один дикий пляж. На песчаном берегу можно увидеть остатки инфраструктуры : ржавые «грибочки» от солнца – когда –то это был «официальный» пляж. В теплое время года сюда приходят люди. В остальное время – пляж практически безлюдный. Иногда тут можно встретить хозяев с питомцами на прогулке.

Новости Днепра про Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

 

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