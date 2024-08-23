Где отдохнуть в последнюю неделю лета: бесплатные места у воды в Днепре и поблизости

До конца календарного лета осталось менее 10 дней. Эти выходные – фактически последние полноценные выходные лета. По прогнозам метеорологов, с 1 сентября нас ждет настоящая осенняя погода. Последние выходные лета лучше всего проводить на пляже.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вариантов бесплатного отдыха у воды в Днепре и поблизости.

Новониколаевский карьер

Новониколаевский карьер расположен в Днепровском районе, в 20 минутах езды от Днепра. Раньше тут добывали гранит, но более 30 лет назад рабочие «докопались» до грунтовых вод и добычу приостановили. Карьер наполнился «благодаря» прорыву плотины на Мокрой Суре и дождевой воде. Его глубина – почти 50 метров. Он считается одним из самых глубоких озер в Днепре и рядом.

Вода тут холодная даже летом – в жаркие дни ее температура достигает максимум 20 градусов тепла. Карьер популярен среди дайверов и обычных отдыхающих. Первые ныряют в воду чтобы «побродить» по своему подводному музею – на дне карьера лежат затопленный автобус, автомобиль, мотоцикл. Вторые приезжают сюда поплавать, отдохнуть и устроить пикник.

Карьер в Старых Кодаках

Это место также находится в Днепровском районе, в 5-10 минутах езды от городской черты. Он также появился тут в середине 1990-х годов. До этого в Старых Кодаках добывали гранит. Добычу прекратили потому что карьер быстро наполнялся водой. Глубина водоема порядка 40 метров. Подойти к воде тут можно только с одной стороны. У карьера часто устраивают фотосессии, а стоя у водной глади можно наблюдать живописный вид на реку.

Карьер Котлован

Еще один затопленный карьер находится в промышленной зоне Днепра – на левом берегу, неподалеку от жилмассивов Ломовской и Левобережный. В этом месте раньше добывали песок. У карьера есть официальное название «Озеро Криничное», но многие называют его просто «Котлован». Появился водоем в 1970-х годах. Он наполнился водами из Самары. Глубина озера – 20 метров. Карьер окружен зелеными деревьями, а на берегу есть кабинки для переодевания.

Ломовской пляж

У жителей жилмассивов Ломовской и Каменской есть «свой» пляж. Находится он возле набережной, через дорогу от многоэтажек. На пляже есть все что нужно для летнего отдыха: от беседок до детской площадки, урн и кабинок для переодевания. Для тех, кто хочет лежать у воды – есть песчаный берег, кому необходим тенек – неподалку от реки растут деревья. Пляжей на Ломовском целых три, но все они небольшие.

На Парусе

На жилмассиве Парус у жителей есть свой «уголок» отдыха у воды. Находится он на втором массиве. От дороги и жилых домов берег с песком надежно «спрятан» за зелеными листьями деревьев. Находится пляж за улицей Гидропарковой.

Приднепровский пляж

Пляж в Приднепровске считается одним их «официальных» пляжей Днепра, но он менее популярен, чем пляж на Монастырском острове или в Мануйловском парке. Приходят сюда в основном жители Приднепровска. На пляже нет магазинов, но есть несколько палаток, где можно купить воду. На территории есть мусорные баки, кабинки для переодевания, туалет. У воды есть «грибки», которые защищают от солнца. Детских площадок нет, но есть спортивная, а также несколько лавочек для тех, кто не захочет лежать на песке, но захочет полюбоваться на реку.

За храмом

На набережной Днепра, за храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Красном Камне находится еще одно «неофициальное» место для принятия солнечных ванн. Храм с двух сторон окружен лесопосадками, попасть на пляж можно через них. Тут нет песка, загорать можно постелив полотенце прямо на траву. Он малоизвестный, но попасть к воде можно пройдя по одной из тропинок через лес.

Пляж Лесопарк

Пляж Лесопарк находится в Сухачевке. Внешне он очень похож на один из морских пляжей: большая полоса песка, на которое кое-где попадается маленькие островки зелени. На территории есть навесы, кабинки для переодевания и урны. Рядом зеленый густой лес. Для тех, кто любит рыбачить – есть места подальше от шумных отдыхающих.

Пляж в Обуховке

Бесплатный пляж в Обуховке находится за тупиком маршруток. Тут есть песчаный берег, но он довольно небольшой. Зато много больших деревьев, создающих тень. Есть скамейки, оборудована песочница для детей. С берега открывается очень живописный вид.

На Победе

Неподалеку от аквапарка на Победе находится еще один дикий пляж. На песчаном берегу можно увидеть остатки инфраструктуры : ржавые «грибочки» от солнца – когда –то это был «официальный» пляж. В теплое время года сюда приходят люди. В остальное время – пляж практически безлюдный. Иногда тут можно встретить хозяев с питомцами на прогулке.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: