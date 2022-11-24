Где на правом берегу Днепра можно найти емкости с технической водой: весь список

На правом берегу Днепра можно найти емкости с технической водой.

После вчерашнего ракетного обстрела энергосистемы в Днепре начался блекаут, из-за которого остановился ряд насосных станций водоканала. Практически весь город временно без воды.

Михаил Лысенко опубликовал список емкостей с технической водой для жителей правого берега. К сожалению, она только техничная, пить и использовать ее в пищу не рекомендуется.

Перечень емкостей с технической водой, расположенных на правом берегу;

1. вул. О. Красносельського, 30 А (КЗО «НВК № 4 «СЗО–ДНЗ» ДМР);

2. вул. Караваєва, 17 А (КЗО «СЗШ № 5» ДМР);

3. просп. Сергія Нігояна, 57 (КЗО «НВК № 36 «Спеціалізована СЗШ техніко-економічного профілю – ДНЗ» ДМР);

4. просп. Металургів, 43 (КЗО «СЗШ № 50» ДМР);

5. провул. Парусний, 3 (КЗО «СЗШ № 54» ДМР);

6. вул. Новоорловська, 1 А (КЗО «НВК № 59 «ЗНЗ — ДНЗ» ДМР);

7. вул. Фортечна, 42 А (КЗО «НВК № 72 «школа І-ІІІ ступенів — ДНЗ» ДМР);

8. вул. Караваєва, 60 (КЗО «СЗШ № 74» ДМР);

9. вул. Нестерова, 29 (КЗО «СЗШ № 77» ДМР);

10. вул. Ю. Кондратюка, 264 (КЗО «СЗШ № 84» ДМР);

11. вул. Західна, 1 (КЗО «СЗШ № 85» ДМР);

12. просп. Свободи, 218 (КЗО «СЗШ № 88» ДМР);

13. вул. Данила Галицького, 52 (КЗО «СЗШ № 91» ДМР);

14. вул. Проїзджа, 2-Б (КЗО «НВК № 92 «школа І-ІІІ ступенів — ДНЗ (дитячий садок)» ДМР);

15. вул. Данила Галицького, 54 (КЗО «СЗШ № 93» ДМР);

16. вул. Велика Діївська, 463 (КЗО «СЗШ № 94» ДМР);

17. вул. Коробова, 3 (КЗО «СЗШ № 96» ДМР);

18. вул. Велика Діївська, 42 (КЗО «СЗШ № 97 імені П.І. Шкідченка» ДМР);

19. вул. Доблесна, 164 (КЗО «НВК № 103 «школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ (дитячий садок)» ДМР);

20. вул. Метробудівська, 7 (КЗО «НВК № 106 «СЗШ – ДНЗ (дитячий садок)» ДМР);

21. пров. Парусний, 14 (КЗО «СЗШ № 132» ДМР);

22. вул. Моніторна, 3 (КЗО «Спеціалізована СЗШ № 141» ДМР);

23. вул. Коробова, 3-Д (КЗО «СЗШ № 143» ДМР);

24. пров. Дружби, 4 (КЗО «Гімназія № 1» ДМР);

25. вул. Ясенова, 65 (КЗО «НВК № 104 «СЗШ – ДНЗ (дитячий садок)» ДМР);

26. вул. Золотоосіння, 26 (КЗО «СЗШ № 105» ДМР);

27. вул. Кисловського,1 (КЗО «СЗШ № 123» ДМР);

28. вул. Старий шлях, 2 (КЗО «СЗШ № 124» ДМР);

29. вул. Набережна Заводська, 199 Д (КЗО «Міський юридичний ліцей» ДМР);

30. вул.Бригадна, 10 (КЗО «СЗШ № 10 ім. І.І. Манжури» ДМР);

31. вул. Високовольтна, 30 (КЗО «СЗШ № 20» ДМР);

32. пр. Дмитра Яворницького, 14 (КЗО «Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови» ДМР);

33. вул. Набережна Перемоги, 132 (КЗО «СЗШ № 35» ДМР);

34. вул. Гетьмана П. Дорошенка, 3 (КЗО «НВК № 66 «Гімназія-початкова школа-ДНЗ» ДМР)

35. пров. Урицького, 6 (КЗО «Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю» ДМР);

36. вул. Жуковського, 10 (КЗО «НВК № 71 «Спеціалізована школа художньо-архітектурного напрямку — ДНЗ (дитячий садок)» ДМР);

37. вул. Гетьмана П. Дорошенка, 5 (КЗО «СЗШ № 73» ДМР);

38. вул. Набережна Перемоги, 46 Б (КЗО «СЗШ № 76» ДМР);

39. вул. Академіка Лазаряна, 7 А (КЗО «Навчально-виховне об’єднання технічного профілю № 79 «ЗНЗ-ДНЗ-ПНЗ» ДМР);

40. Сокіл-1, вул. Недєліна, 1 (КЗО «СЗШ № 83» ДМР);

41. пл. Успенська, 1 (КЗО «НВК № 100 «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ліцей» ДМР);

42. вул. Холмогорська, 7 А (КЗО «СЗШ № 107» ДМР);

43. просп. Героїв, 29 (КЗО «НВК №111 «Спеціалізована школа-ДНЗ» ДМР);

44. просп. Героїв, 38 (КЗО «НВК № 130 «ЗНЗ І ступеня – гімназія» ДМР);

45. вул. Мандриківська, 151 (КЗО «СЗШ № 140» ДМР);

46. вул. В. Дубініна, 12 (КЗО «НВО № 28 «Гімназія-школа І ступеня – ДНЗ (ясла-садок)-ЦПР» ДМР);

47. вул. Шевченка, 8 (КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені Олеся Гончара» ДМР);

48. вул. Космодромна, 7 (КЗО «Ліцей митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при Університеті митної справи та фінансів» ДМР);

49. просп. Дмитра Яворницького, 19, корп. 5 (КЗО «Українсько-Американський ліцей» ДМР);

50. вул. Привокзальна, 15 (КЗО «СЗШ № 1» ДМР);

51. вул. Ю. Савченка, 1 (КЗО «СЗШ № 2» ДМР);

52. вул. Мостова, 3 (КЗО «Спеціалізована СЗШ № 9 з поглибленим вивченням англійської мови» ДМР);

53. вул. Драгоманова, 50 (КЗО «Спеціалізована школа № 13» ДМР);

54. просп. Богдана Хмельницького, 14 Б (КЗО «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16» ДМР);

55. вул. Нахімова, 57 (КЗО «Спеціалізована СЗШ № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» ДМР);

56. просп. Богдана Хмельницького, 8 Г (КЗО «НВК № 37 «Дніпровська гімназія — школа І ступеня — ДНЗ» ДМР);

57. вул. В. Чапленка, 1 (КЗО «СЗШ № 58» ДМР);

58. вул. Гавриленка, 8 А (КЗО «СЗШ № 75» ДМР);

59. вул. Гавриленка, 4 (КЗО «СЗШ № 128» ДМР);

60. вул. Антоновича, 13 (КЗО «НВК № 148 «Спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) «Планета Щастя» ДМР);

61. просп. Олександра Поля, 133 (КЗО «НВК «Вальдорфська СЗШ І-ІІІ ступенів — дитячий садок» ДМР);

62. просп. Богдана Хмельницькогоа, 14 Б (КНЗ «Хіміко – екологічний ліцей» ДМР);

63. вул. Мениахем-Мендл Шнеєрсона, 1 (КЗО «НВК № 144 «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій — ДНЗ (дитячий садок)» ДМР);

64. вул. Чичеріна, 167 (КЗО «Спеціальна СЗШ №90» ДМР);

65. вул. Робоча, 64 (КЗО «СЗШ № 6» ДМР);

66. просп. Пушкіна, 75 (КЗО «НВК №12 «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» ДМР);

67. вул. Кедріна, 53 (КЗО «СЗШ № 15» ДМР);

68. вул. Крамського, 12 А (КНЗ «НВК № 30 «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-садок)» ДМР);

69. вул. Фабрично-Заводська, 22 (КЗО «СЗШ № 31» ДМР);

70. вул Антановича, 72 (КЗО «СЗШ № 32» ДМР);

71. вул. Кедріна, 57 (КЗО «СЗШ № 34» ДМР);

72. вул. Робоча, 75 А (КЗО «СЗШ № 46» ДМР);

73. вул. Алтайська, 4 А (КЗО «СЗШ №51» ДМР);

74. вул. Будівельників, 26 (КЗО «СЗШ № 62» ДМР);

75. вул. Амбулаторна, 2 (КЗО «НВК № 65 «Школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-садок)» ДМР);

76. вул. Філософська, 56 (КЗО «СЗШ № 82» ДМР);

77. вул. Титова, 4 (КЗО «СЗШ № 89» ДМР);

78. вул. Високогірна, 29 Д (КЗО «СЗШ № 101» ДМР);

79. вул. Дзеркеальна, 42 А (КЗО «НВК №102 «СЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу» ДМР);

80. вул. Янгеля, 2 (КЗО «НВК № 120 «Школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ (дитячий садок)» ДМР);

81. вул. Каверіна, 5 (КЗЗСО «Гімназія № 2» ДМР);

82. вул. Князя Володимира Великого, 13 А (КЗО «СЗШ № 19» ДМР);

83. вул. Старокозацька, 51 А (КЗО «СЗШ № 21» ДМР);

84. вул. Бориса Кротова, 19 (КЗО «СЗШ № 25» ДМР);

85. вул. Троїцька, 1 (КЗО «НВК № 33 «Маріїнська багато профільна гімназія – ЗНЗ І ступеня» ДМР);

86. вул. Альвінського, 3 (КЗО «СЗШ № 40» ДМР);

87. вул. Олександра Кониського, 79 (КЗО «НВК № 48 «Школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ (дитячий садок)» ДМР);

88. вул. Одоєвського, 16 (КЗО «СЗШ № 49» ДМР);д

89. вул. Мукаша Салакунова, 11 (КЗО «СЗШ № 52» ДМР);

90. вул. Тополина, 35 (КЗО «Спеціалізована СЗШ № 53 з поглибленим вивченням німецької мови» ДМР)

91. вул. Єромолової, 50 (КЗО «НВК № 61 «ЗНЗ І-ІІ ступенів — Техніко-економічний ліцей» ДМР);

92. вул. Тополина, 37 (КЗО «СЗШ № 78» ДМР);

93. вул. Комбрига Петрова, 31 (КЗО «СЗШ № 80» ДМР);

94. вул. Ю. Словацького, 1 (КЗО «СЗШ № 81» ДМР);

95. вул. Петрова, 17 (КЗО «НВК № 99 «Багатопрофільна гімназія – школа I ступеня – ДНЗ» ДМР);

96. вул. Солідарна, 4 (КЗО «СЗШ № 112» ДМР);

97. вул. Козака Мамая, 17 А (КЗО «СЗШ № 119» ДМР);ииииитт

98. вул. Казакевича, 7 (КЗО «Спеціалізована СЗШ № 126 з поглибленим вивченням французької мови» ДМР);

99. вул. Комбрига Петрова, 29 (КЗО «НВК №137 «Ліцей — ЗНЗ» ДМР);

100. ж/м Тополя-3, вул. Комбрига Петрова, 21 (КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Надія» ДМР).

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