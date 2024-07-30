Где на Днепропетровщине расположено одно из самых плодородных мест в Украине

В Кривом Роге есть место с рекордной глубиной чернозема. По крайней мере, так утверждают краеведы в Facebook-сообществе «Марс в Кривом Роге I Картинная галерея ОnеГОКа».
Речь идет об Галковском Куте. По свидетельствам краеведов, рекордная глубина чернозема здесь достигает 4 м, хотя обычно глубокими считаются около 1,2 м. Сообщается, что это открытие сделали еще в 1880-х годах, когда адъюнкт-профессор Петербургского горного института Николай Дмитриевич Коцовский перед строительством Саксаганской ветви Екатерининской железной дороги и железнодорожной станции Мудрена проводил геологические работы.
Галковский Кут – это полуостров, который омывает река Саксагань. Наводнения на Саксагане часто образовывали плавни. Таким образом, за многие столетия на территории нынешнего поселка и накопился упоминавшийся ранее рекордный слой чернозема.
Галковским Кутом эти земли назвали в честь их бывшего владельца Дмитрия Галковского, который после отставки из армии получил в свое распоряжение участок площадью 600 гектаров. В конце 18 века, когда оказалось, что эти территории богаты рудой, помещик отдал эти земли под будущий рудник, где за 12 добыли более полутора миллионов тонн чистых полезных ископаемых.
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