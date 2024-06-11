Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Где на Днепропетровщине расположена местная «стена плача»

Сегодня 13:16
просмотров

На Криворожье есть своя "стена плача".

Новости Днепра про Где на Днепропетровщине расположена местная

«Стеной плача» в Кривом Роге прозвали источник, текущий из скалы карьера на Карачунах. Как рассказали в Facebook-сообществе «Картинная галерея OneГОКа», ручей образовался из-за промышленных работ неподалеку.

Криворожская «стена» плача. Плачут земные недра ингулецкой водой, прошедшей естественную очистку через трещину в породе. Обидели недра когда-то люди, которые проводили взрывные работы по добыче гранита по карьеру на Карачунах. После этого и образовались трещины, соединившие дно реки со стенами карьера, – рассказывают местные жители.

Говорят, воду, текущую из этой скалы, можно даже пить. Но не рекомендуем рисковать.

«Стеной плача» этот источник прозвали из-за сходства с Иерусалимском достопримечательностью.

Стеной Плача в Иерусалиме называют место, где паломники отдают свои молитвы о мире и прекращении страданий. По одной версии, стена, оставшаяся от старого храма периодически «мироточит», то есть на ее камнях иногда появляются капли, похожие на слезы. Последний раз вона «плакала» в 1940 году. 

Новости Днепра про Где на Днепропетровщине расположена местная

Увидеть полное видео можно ТУТ.

Новости Днепра про Где на Днепропетровщине расположена местная

Читайте также:

Новости Днепра про Где на Днепропетровщине расположена местная Українська Новости Днепра про Где на Днепропетровщине расположена местная Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Изъяли боеприпасы и наркотики: в Кривом Роге задержали сбытчика оружия
    Новости Днепра
    Сегодня 12:36
    Изъяли боеприпасы и наркотики: в Кривом Роге задержали сбытчика оружия

    В Криворожском районе правоохранители задержали мужчину, сбывавшего оружие и наркотики.

    В Кривом Роге 7-летний ребенок выпал из окна третьего этажа
    Новости Днепра
    Сегодня 11:12
    В Кривом Роге 7-летний ребенок выпал из окна третьего этажа

    В Кривом Роге семилетняя девочка выпала из окна 3-го этажа.

    В Днепропетровской области наибольшее количество Школ Супергероев
    Новости Днепра
    Сегодня 10:31
    В Днепропетровской области наибольшее количество Школ Супергероев

    В Днепропетровской области работает три Школы Супергероев.

    Повреждены дома и инфраструктурный объект: утром враг атаковал Никополь
    Новости Днепра
    Сегодня 07:52
    Повреждены дома и инфраструктурный объект: утром враг атаковал Никополь

    Сегодня, 11 июня, утром агрессор ударил по Никополю 6 дронами-камикадзе.

    Последние новости

    В сумерках и с фонариками: в Днепре состоится забег «Ночная десятка»
    В сумерках и с фонариками: в Днепре состоится забег «Ночная десятка»

    Днепрян приглашают принять участие в забеге "Ночная десятка".

    Сегодня 13:15
    1
    просмотров
    Грустные грации с кувшинами в руках: история неизвестного фонтана во дворе популярного вуза Днепра
    Грустные грации с кувшинами в руках: история неизвестного фонтана во дворе популярного вуза Днепра

    В теплое время года в Днепре массово включают фонтаны. Но часть из них в жару все же остается без воды – они не работают уже годами и просто украшают улицы города скульптурами в чашах. Те, где скульптур нет – часто…

    Сегодня 13:00
    1
    просмотров
    Изъяли боеприпасы и наркотики: в Кривом Роге задержали сбытчика оружия
    Изъяли боеприпасы и наркотики: в Кривом Роге задержали сбытчика оружия

    В Криворожском районе правоохранители задержали мужчину, сбывавшего оружие и наркотики.

    Сегодня 12:36
    3
    просмотров
    В коммунальных предприятиях Днепра не хватает работников: какие вакансии предлагают
    В коммунальных предприятиях Днепра не хватает работников: какие вакансии предлагают

    У комунальних підприємствах Дніпра дефіцит працівників через мобілізацію.

    Сегодня 12:29
    1
    просмотров
    В Запорожье покушались на местного чиновника: от полученных ранений он скончался в больнице
    В Запорожье покушались на местного чиновника: от полученных ранений он скончался в больнице

    В соседнем с Днепром Запорожье убили чиновника.

    Сегодня 12:10
    1
    просмотров
    В Днепре 81-летняя женщина вышла в магазин и потерялась
    В Днепре 81-летняя женщина вышла в магазин и потерялась

    Вчера на Запорожском шоссе заметили пожилую женщину.

    Сегодня 12:07
    0
    просмотров
    Ирину Фарион, ранее попавшую в два скандала, восстановили на должности во Львовской политехнике
    Ирину Фарион, ранее попавшую в два скандала, восстановили на должности во Львовской политехнике

    Ирине Фарион, ранее попавшей в скандал из-за оскорблений в сторону русскоязычных военных, восстановили в должности профессора Львовской политехники.

    Сегодня 11:50
    2
    просмотров
    В Днепре авто врезалось в дерево: один человек пострадал, другой — погиб
    В Днепре авто врезалось в дерево: один человек пострадал, другой — погиб

    В Днепре произошла смертельная авария.

    Сегодня 11:43
    3
    просмотров
    В Днепре популярный стихийный пляж превращают в свалку
    В Днепре популярный стихийный пляж превращают в свалку

    Пляж на ж/м Парус понемногу превращается в свалку.

    Сегодня 11:14
    6
    просмотров
    В Кривом Роге 7-летний ребенок выпал из окна третьего этажа
    В Кривом Роге 7-летний ребенок выпал из окна третьего этажа

    В Кривом Роге семилетняя девочка выпала из окна 3-го этажа.

    Сегодня 11:12
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх