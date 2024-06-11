Где на Днепропетровщине расположена местная «стена плача»

На Криворожье есть своя "стена плача".

«Стеной плача» в Кривом Роге прозвали источник, текущий из скалы карьера на Карачунах. Как рассказали в Facebook-сообществе «Картинная галерея OneГОКа», ручей образовался из-за промышленных работ неподалеку.

Криворожская «стена» плача. Плачут земные недра ингулецкой водой, прошедшей естественную очистку через трещину в породе. Обидели недра когда-то люди, которые проводили взрывные работы по добыче гранита по карьеру на Карачунах. После этого и образовались трещины, соединившие дно реки со стенами карьера, – рассказывают местные жители.

Говорят, воду, текущую из этой скалы, можно даже пить. Но не рекомендуем рисковать.

«Стеной плача» этот источник прозвали из-за сходства с Иерусалимском достопримечательностью.

Стеной Плача в Иерусалиме называют место, где паломники отдают свои молитвы о мире и прекращении страданий. По одной версии, стена, оставшаяся от старого храма периодически «мироточит», то есть на ее камнях иногда появляются капли, похожие на слезы. Последний раз вона «плакала» в 1940 году.

Увидеть полное видео можно ТУТ.

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