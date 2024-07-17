Где на Днепропетровщине можно встретить несокрушимый дуб, которому почти двести лет

В Днепропетровской области растет несокрушимый дуб.

Ботаник Светлана Кияк рассказала о несокрушимом дубе, растущем в балке Щуровской Верхнеднепровской общины.

Днепропетровщина – степная территория, поэтому лесов, а тем более столетних, в регионе мало. Именно в балках в условиях уникального микроклимата сформировались тысячи лет назад реликтовые байрачные леса.

Именно в балке Щуровска встречаются уникальные 200-летние дубы. Впрочем, их осталось совсем мало, именно поэтому дожившие до наших дней можно назвать несокрушимыми.

Напомним, в Днепропетровской области нашли лес старинных дубов, которым за 100 лет.

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