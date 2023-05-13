Финал Евровидения уже сегодня: где смотреть и как голосовать

Сегодня, 13 мая, в Ливерпуле пройдет финал главного песенного конкурса Евровидение-2023.

Украину представляет группа TVORCHI с песней Heart of Steel. Смотрите их выступление под номером 19.

Где и когда смотреть финал Евровидения-2023

Трансляция гранд-финала состоится в 22:00 по Киеву. Следить за действом можно будет на:

официальной Facebook-странице Евровидения;

сайте «Суспільне Культура»;

сайте «Суспільне Евровидение»;

YouTube-канале «Евровидение Украина»;

YouTube-канале песенного конкурса «Евровидение»;

через приложение «Дія».

Как отдать голос за участника

По правилам конкурса, голосовать за представителя своей страны нельзя.

Но чтобы отдать голос за понравившегося участника, нужно будет отправить смс-сообщение на номер 7576 с его номером. Также можно проголосовать с помощью программы Eurovision Song Contest.

Кто прошел в финал конкурса

В заключительную часть песенного действа попали Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Норвегия, Сербия, Португалия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия, Финляндия.

Кроме того, автоматически в финал проходят страны-основательницы Евровидения. Это Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания.

В этом году в этот список добавляется Украина как победительница конкурса в прошлом году.

Отметим, букмекеры Евровидения отдают Украине третье место на конкурсе.

Слушайте песню группы TVORCHI, с которой они представляют Украину:

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