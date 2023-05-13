Финал Евровидения уже сегодня: где смотреть и как голосовать

Украину представляет группа TVORCHI с песней Heart of Steel. Смотрите их выступление под номером 19.
Где и когда смотреть финал Евровидения-2023
Трансляция гранд-финала состоится в 22:00 по Киеву. Следить за действом можно будет на:
Как отдать голос за участника
По правилам конкурса, голосовать за представителя своей страны нельзя.
Но чтобы отдать голос за понравившегося участника, нужно будет отправить смс-сообщение на номер 7576 с его номером. Также можно проголосовать с помощью программы Eurovision Song Contest.
Кто прошел в финал конкурса
В заключительную часть песенного действа попали Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Норвегия, Сербия, Португалия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия, Финляндия.
Кроме того, автоматически в финал проходят страны-основательницы Евровидения. Это Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания.
В этом году в этот список добавляется Украина как победительница конкурса в прошлом году.
Отметим, букмекеры Евровидения отдают Украине третье место на конкурсе.
Слушайте песню группы TVORCHI, с которой они представляют Украину:
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