Фильтр из песка и артезианская вода во дворе: во сколько обойдется скважина в Днепре

Сделать скважину во дворе в Днепре обойдется минимум в 15 тыс грн. Все зависит от породы, из которой нужно будет «добывать» воду и глубины скважины.
Самостоятельно понять, какая порода во дворе дома – сложно, это могут сделать только специалисты.
Так, при мягких осадочных породах метр бурения обойдется от 300 грн за «просверленный» метр. Делать скважину будут вручную. То есть в применение ручной буровой установки. Такой вид «добычи» воды используется если она пролегает на уровне не более 20 метров. Если вода находится под землей на 40 метров вглубь используется машинная буровая установка и один метр обойдется уже 700 грн. Если вода пролегает на глубине до 130 метров, то за один метр придется отдать 1,2 тыс грн. Монтаж насоса и колодца обойдется почти в 11 тыс грн.
Компании, которые занимаются бурением скважин отмечают, что на левой стороне Днепре скважину пробурить легче, вода проходит на меньшей глубине, а сама вода практически не требует очистки дополнительными фильтрами, потому что природным фильтром тут выступает песок в грунте.
На правом берегу бурить сложнее, поскольку это больше гранитные породы и в среднем, чтобы добраться до артезианской воды на этой стороне города нужно «пройти» 65 метров в глубь земли. Также для скважин на правом берегу требуются дополнительные фильтры для очистки воды, так как из-за почвы вода хоть и насыщена полезными макроэлементами, но ее нужно очищать, природные фильтры не справляются и их мало.
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