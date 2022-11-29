Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Фильтр из песка и артезианская вода во дворе: во сколько обойдется скважина в Днепре

Фильтр из песка и артезианская вода во дворе: во сколько обойдется скважина в Днепре

Сегодня 14:45
просмотров

Из-за аварийных отключений электричества в Днепре и регулярного обстрела критической инфраструктуры Украины врагом жители города начали искать выход из сложившийся ситуации: как не сидеть без света и воды. Те, кто проживают в частных домах могут не только использовать генераторы для освещения, но и пробурить скважину на своей территории, чтобы в доме всегда была вода.

Новости Днепра про Фильтр из песка и артезианская вода во дворе: во сколько обойдется скважина в Днепре

Сделать скважину во дворе в Днепре обойдется минимум в 15 тыс грн. Все зависит от породы, из которой нужно будет «добывать» воду и глубины скважины.

Самостоятельно понять, какая порода во дворе дома – сложно, это могут сделать только специалисты.

Так, при мягких осадочных породах метр бурения обойдется от 300 грн за «просверленный» метр. Делать скважину будут вручную. То есть в применение ручной буровой установки. Такой вид «добычи» воды используется если она пролегает на уровне не более 20 метров. Если вода находится под землей на 40 метров вглубь используется машинная буровая установка и один метр обойдется уже 700 грн. Если вода пролегает на глубине до 130 метров, то за один метр придется отдать 1,2 тыс грн. Монтаж насоса и колодца обойдется почти в 11 тыс грн.

Компании, которые занимаются бурением скважин отмечают, что на левой стороне Днепре скважину пробурить легче, вода проходит на меньшей глубине, а сама вода практически не требует очистки дополнительными фильтрами, потому что природным фильтром тут выступает песок в грунте.

На правом берегу бурить сложнее, поскольку это больше гранитные породы и в среднем, чтобы добраться до артезианской воды на этой стороне города нужно «пройти» 65 метров в глубь земли. Также для скважин на правом берегу требуются дополнительные фильтры для очистки воды, так как из-за почвы вода хоть и насыщена полезными макроэлементами, но ее нужно очищать, природные фильтры не справляются и их мало.

Читайте также:

Новости Днепра про Фильтр из песка и артезианская вода во дворе: во сколько обойдется скважина в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Фильтр из песка и артезианская вода во дворе: во сколько обойдется скважина в ДнепреРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Верили до последнего: без вести пропавшего воина из Кривого Рога нашли мертвым
    Новости Днепра
    Сегодня 14:34
    Верили до последнего: без вести пропавшего воина из Кривого Рога нашли мертвым

    Воина из Кривого Рога, которого считали без вести пропавшим, нашли…

    В Днепре мужчина ударил молодую девушку, потому что та гуляла с собакой возле многоэтажки.
    Новости Днепра
    Сегодня 13:59
    В Днепре мужчина ударил молодую девушку, потому что та гуляла с собакой возле многоэтажки.

    В Днепре мужчина ударил девушку за то, что она гуляла…

    Мог больше никогда не встать: в Днепре врачи поставили на ноги тяжело раненого 23-летнего бойца
    Новости Днепра
    Сегодня 12:46
    Мог больше никогда не встать: в Днепре врачи поставили на ноги тяжело раненого 23-летнего бойца

    В Днепре спасли тяжело раненого бойца.

    Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцем
    Новости Днепра
    Сегодня 12:32
    Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцем

    Из-за регулярных обстрелов рф критической инфраструктуры Украины жители страны, в…

    Последние новости

    Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022
    Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022

    В декабре 2022 года ожидаются магнитные бури средней и слабой мощности.

    Сегодня 15:03
    0
    просмотров
    Верили до последнего: без вести пропавшего воина из Кривого Рога нашли мертвым
    Верили до последнего: без вести пропавшего воина из Кривого Рога нашли мертвым

    Воина из Кривого Рога, которого считали без вести пропавшим, нашли мертвым в Харьковской области.

    Сегодня 14:34
    просмотров
    В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись 4 иномарки: есть пострадавшие
    В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись 4 иномарки: есть пострадавшие

    Вчера вечером, 28 ноября, на Слобожанском проспекте столкнулись Geely, BMW, Mitsubishi и Skoda.

    Сегодня 14:09
    2
    просмотров
    В Днепре мужчина ударил молодую девушку, потому что та гуляла с собакой возле многоэтажки.
    В Днепре мужчина ударил молодую девушку, потому что та гуляла с собакой возле многоэтажки.

    В Днепре мужчина ударил девушку за то, что она гуляла с собакой.

    Сегодня 13:59
    просмотров
    В ОП попросили не игнорировать тревогу
    В ОП попросили не игнорировать тревогу

    Важно!

    Сегодня 12:54
    0
    просмотров
    Мог больше никогда не встать: в Днепре врачи поставили на ноги тяжело раненого 23-летнего бойца
    Мог больше никогда не встать: в Днепре врачи поставили на ноги тяжело раненого 23-летнего бойца

    В Днепре спасли тяжело раненого бойца.

    Сегодня 12:46
    0
    просмотров
    Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцем
    Никакой блекаут не страшен: во сколько обойдется дом в селе у Днепра с печным отоплением и колодцем

    Из-за регулярных обстрелов рф критической инфраструктуры Украины жители страны, в частности и Днепре недавно столкнулись с отсутствием не только электричества, но и отопления, а также воды.  Чтобы не мерзнуть зимой в квартире люди решаются переехать жить в село, поскольку там…

    Сегодня 12:32
    просмотров
    В Павлограде горела квартира в пятиэтажке
    В Павлограде горела квартира в пятиэтажке

    Сегодня, 29 ноября, в 07:15 на линию "101" сообщили, что в Павлограде на улице Ватутина горит квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

    Сегодня 12:22
    1
    просмотров
    В Днепре из-за плохого освещения водитель переехал мужчину, который лежал на дороге
    В Днепре из-за плохого освещения водитель переехал мужчину, который лежал на дороге

    В Днепре из-за плохого освещения дороги машиной переехали 21-летнего парня.

    Сегодня 11:57
    0
    просмотров
    В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса
    В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

    Сегодня, 29 ноября, из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 11:13
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх