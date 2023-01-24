Фильм Шона Пенна о российско-украинской войне покажут на Берлинале

На 73-м Берлинском международном кинофестивале покажут фильм о российско-украинской войне, снятый американским актером и режиссером Шоном Пенном. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Над документальным фильмом «Superpower» Пенн работал вместе с продюсером и режиссером Аароном Кауфманом.

В фильм вошли кадры, снятые Пенном в Украине еще в ноябре 2021 года. В фильме есть эпизоды с Зеленским, а также зафиксированная жизнь в Киеве в начале полномасштабного вторжения.

«Это документальный фильм, снятый в очень сложных обстоятельствах, – цитирует художественного руководителя Берлинале Карло Чатриана Deadline. – Но это также фильм, рассказывающий о роли искусства и художников в трудные времена».

Специальный показ ленты «Superpower» придется на годовщину вторжения России на территорию Украины.

Двухкратный лауреат премии «Оскар» Шон Пенн минимум трижды во время полномасштабного вторжения приезжал в Украину.

Американский актер и режиссер передал Зеленскому один из своих «Оскаров» как символ веры в победу Украины в российско-украинской войне. Награда будет находиться в Украине до окончания военных действий.

Пенн получил от президента Украины орден «За заслуги» ІІІ степени «за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире».

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