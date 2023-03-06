Филатов: «Страна изменилась навсегда, и все это понимают»

Об этом мэр Днепра Борис Филатов сказал в эфире телеканала «Прямой».
Виктория
«Никакие внутренние склоки, никакие дискуссии, которые есть между политиками, людьми, общественностью — их нужно отставить и работать вместе на Победу. У нас нет иного выхода. Это война не только за независимость и государственный суверенитет. Это война за выживание украинской нации», — сказал Филатов.
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