Филатов: «Страна изменилась навсегда, и все это понимают»

Несмотря на ужасы войны и постоянное психологическое давление страны-террористки России днепряне остаются непоколебимыми и готовы и дальше стоять бок о бок ради Украинской Победы.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов сказал в эфире телеканала «Прямой».

«Никакие внутренние склоки, никакие дискуссии, которые есть между политиками, людьми, общественностью — их нужно отставить и работать вместе на Победу. У нас нет иного выхода. Это война не только за независимость и государственный суверенитет. Это война за выживание украинской нации», — сказал Филатов.

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