Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Филатов: «Страна изменилась навсегда, и все это понимают»

Сегодня 14:25
просмотров

Несмотря на ужасы войны и постоянное психологическое давление страны-террористки России днепряне остаются непоколебимыми и готовы и дальше стоять бок о бок ради Украинской Победы.

Новости Днепра про Филатов:

Об этом мэр Днепра Борис Филатов сказал в эфире телеканала «Прямой».

«Никакие внутренние склоки, никакие дискуссии, которые есть между политиками, людьми, общественностью — их нужно отставить и работать вместе на Победу. У нас нет иного выхода. Это война не только за независимость и государственный суверенитет. Это война за выживание украинской нации», — сказал Филатов.

Новости Днепра про Филатов: Українська Новости Днепра про Филатов: Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 6 марта: в Днепре пасмурно, но без осадков
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода на 6 марта: в Днепре пасмурно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Погода в Днепре в воскресенье, 5 марта: солнечно и без осадков
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода в Днепре в воскресенье, 5 марта: солнечно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    В Днепре в одном из районов внезапно исчез свет: что произошло
    Новости Днепра
    04.03.2023 21:38
    В Днепре в одном из районов внезапно исчез свет: что произошло

    Как стало известно из местных телеграм-каналов, некоторые жители Днепра вдруг…

    Нужен ли сегодня зонт: погода в Днепре на 4 марта
    Новости Днепра
    04.03.2023 06:15
    Нужен ли сегодня зонт: погода в Днепре на 4 марта

    Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре не…

    Последние новости

    Баурсаки и плов: в Днепре можно бесплатно отведать казахские блюда
    Баурсаки и плов: в Днепре можно бесплатно отведать казахские блюда

    В Днепре во время открытия юрты несокрушимости все желающие смогут попробовать традиционное казахское лакомство.

    Сегодня 14:16
    просмотров
    Резников считает, что срочная служба в Украине может «уйти в прошлое»
    Резников считает, что срочная служба в Украине может «уйти в прошлое»

    Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что срочная служба в стране может оказаться ненужной.

    Сегодня 13:24
    просмотров
    Не Озерка: где в Днепре проходили первые ярмарки и торговали апельсинами и алмазами
    Не Озерка: где в Днепре проходили первые ярмарки и торговали апельсинами и алмазами

    Раньше на месте общежитий и вузов города была ярмарочная площадь. В торговые дни купить на ярмарке можно было что угодно – от украшений до меха и апельсинов.

    Сегодня 12:47
    0
    просмотров
    В Днепре вандалы разбили остановку (ФОТО)
    В Днепре вандалы разбили остановку (ФОТО)

    В Днепре разбили остановку.

    Сегодня 12:26
    1
    просмотров
    В Днепре на Савченко Mazda не разминулась с деревом: пострадала девушка
    В Днепре на Савченко Mazda не разминулась с деревом: пострадала девушка

    Будьте внимательны за рулем!

    Сегодня 12:22
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области внедрят трудовую повинность для безработных
    В Днепропетровской области внедрят трудовую повинность для безработных

    В одном из районов Днепропетровщины хотят внедрить трудовую повинность для безработных.

    Сегодня 11:52
    просмотров
    Заложили бомбу: в Днепре «заминировали» ТРК «МОСТ-Сити» и отделения банков
    Заложили бомбу: в Днепре «заминировали» ТРК «МОСТ-Сити» и отделения банков

    Были админздания, роддома, ТРЦ, больницы, школы, а теперь еще и отделения банков...

    Сегодня 11:17
    0
    просмотров
    В Днепре откроют юрту-незламности (ФОТО)
    В Днепре откроют юрту-незламности (ФОТО)

    В Днепре появилась юрта незламности.

    Сегодня 11:06
    0
    просмотров
    Нужна помощь: в Днепре до сих пор разыскивают 16-летнего парня, который пропал 3 марта
    Нужна помощь: в Днепре до сих пор разыскивают 16-летнего парня, который пропал 3 марта

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 10:26
    1
    просмотров
    В Днепре заметили человека-клумбу (ФОТО)
    В Днепре заметили человека-клумбу (ФОТО)

    По улицам Днепра бродил человек-клумба.

    Сегодня 10:24
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх