Филатов сообщил, когда вернут тепло и воду району в Днепре, который накануне обстреляли

Как сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале, продолжается ликвидация последствий ночного обстрела, зацепившего ТЭС. Воду в ж/м Приднепровский вернут к 21 часам 13 февраля.
После этого коммунальщики будут ремонтировать тепловые коммуникации, поврежденные в результате гидроударов. Пострадавшие теплосети уже починили, но запуск тепла пока под вопросом, поскольку ситуация сложная.
В настоящее время без отопления остаются все абоненты КП «Комэнергосервис». В общей сложности это около 240 домов.
Большинство из них получат тепло уже в ближайшее время, ведь город запускает один из резервных котельных. От нее будут жить жилмассив Солнечный и часть левого берега. Полноценная подача теплоносителя для Приднепровска будет возможна после устранения повреждений на ТЭС. Информация об этом будет предоставлена дополнительно. Мэрия в постоянном контакте со специалистами ДТЭК, – написал Филатов.
Также эвакуировали всех пациентов из больницы, которая осталась без отопления. Из 105 больных пятьдесят два человека переведены в другие медучреждения. Остальные будут лечиться амбулаторно.
Вывозить больных помогали специалисты Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Спасибо и всем, кто тоже присоединился к этому процессу, – заметил Филатов.
Что же касается школ, ранее переведенных на дистанционку, то школьники этих заведений полностью перешли на онлайн. Это заведения №129, 136, 98, 11, 27 в Приднепровске и УПК №57 на Солнечном.
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