Филатов рассказал о договоренностях по итогам визита в Кельн

Мэр Днепра Борис Филатов, который по приглашению немецкой стороны посетил город Кельн с официальным визитом, подвел итоги рабочей поездки.

Он отметил, что во время личных встреч с местными чиновниками основное внимание было уделено вопросам инвестиций, послевоенного восстановления и финансирования совместных проектов. А еще — обмен технологиями и опытом, который днепровские специалисты овладели за год противостояния вызовам российского террора.

Немецкие специалисты взяли с меня слово — после Украинской Победы привезти к ним всех наших славных спасателей, энергетиков, коммунальщиков, полицейских, специалистов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. Потому что преодоление последствий разрушений и реалии блекаутов невозможно полностью просчитать никакими (даже сверхсовременными) протоколами немецких или других европейских служб», — отметил Филатов.

Как известно, ранее Кельн, как город-побратим, передал Днепру немалый объем помощи. Речь идет о около 300 генераторах, гуманитарных и медицинских грузах, автобусах, машинах «скорой» и амуниции для спасателей.

Мэр Кельна Генриетта Рекер подчеркнула: «Война россии против человечества, свободы и самоопределения не удастся. Кельн поддержит Днепр, сейчас и в долгосрочной перспективе во время восстановления».

В то же время, говоря о важности официальных встреч вживую, мэр Филатов подчеркнул, что именно это позволяет создавать персональные контакты на уровне городов ради блага всей страны.

«Эффективную дипломатию строит личное участие. На всех уровнях. И при разных обстоятельствах. (…) Для Германии поддержка Украины – это вклад в мирное будущее. Так же, как и отказ от ядовитых пропагандистских паттернов России», — подытожил Филатов. Он также добавил, что единение усилий власти на всех уровнях дает впечатляющий результат, а в развитии межмуниципального партнерства с городами других стран важны не только работа руководства государства и дипломатии, но и несокрушимость военных и всего украинского народа.

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