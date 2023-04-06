Филатов рассказал, каких договоренностей по Днепру удалось достичь в Кельне

Межмуниципальное партнерство способно эффективно укрепить международную поддержку Украины.

Для этого необходима не только дипломатия на уровне государства, но и личные контакты. Это позволяет добиваться больше договоренностей по уже послевоенным инвестициям и обмену опытом, а также разрушать мифы российской пропаганды. Об этом мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул в эфире телеканала «ДНЕПРTV», комментируя итоги своего официального визита в город Кельн (Германия).

Проведенные там встречи он назвал значимыми и подчеркнул, что Днепру были важны именно стратегические экономические перспективы, ведь Кельн до этого оказал городу существенную гуманитарную и техническую помощь. Сейчас самое время начать подготовку к развитию в мирные времена.

«Мы представили немецким партнерам более четырех десятков различных проектов, которые помогли бы укрепить Днепр сейчас и уже в послевоенном восстановлении. Речь идет о гуманитарных, социальных, хозяйственных и инфраструктурных инициативах. В частности, это проектные кейсы для транспорта, системной модернизации больниц, насосно-фильтровальных станций, строительства социального жилья, развитие спортивной инфраструктуры и многое другое», — сказал Филатов.

Мэр отметил, что немецкая сторона также очень заинтересована в изучении опыта коммунальщиков Днепра по восстановлению систем после блекаута. Поэтому есть договоренность, что после окончания войны россии против Украины они отправятся в Кельн, чтобы помочь тамошним специалистам сформировать протоколы действий в кризисных ситуациях на реальных примерах.

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