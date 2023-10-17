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  • Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в Днепре

Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в Днепре

Сегодня 18:03
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В отопительный сезон "Днепр" войдет с газом отечественного производства.

Новости Днепра про Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в Днепре

17 октября мэр Днепра Борис Филатов встретился с председателем правления «Нафтогаза» Алексеем Чернышевым. Стороны обсудили грядущий отопительный сезон, который в городе планируют начать в первых числах ноября.

«Основное — Украина и Днепр, в частности, будут с газом. И, что важно, у нас будет голубое топливо именно отечественного производства. Со своей стороны, заверил руководство «Нафтогаза», что город будет рассчитываться за теплоноситель в срок. Хотя всем понятно, что финансовая ситуация у многих сложная, а долг только жителей Днепра составляет около 1,2 млрд грн», — прокомментировал итоги встречи Филатов, отметив, что город предлагает людям реструктуризацию задолженности за тепло. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в свое теплоснабжающее предприятие.

Новости Днепра про Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в Днепре

Новости Днепра про Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в ДнепреРусский

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