Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в Днепре

17 октября мэр Днепра Борис Филатов встретился с председателем правления «Нафтогаза» Алексеем Чернышевым. Стороны обсудили грядущий отопительный сезон, который в городе планируют начать в первых числах ноября.
«Основное — Украина и Днепр, в частности, будут с газом. И, что важно, у нас будет голубое топливо именно отечественного производства. Со своей стороны, заверил руководство «Нафтогаза», что город будет рассчитываться за теплоноситель в срок. Хотя всем понятно, что финансовая ситуация у многих сложная, а долг только жителей Днепра составляет около 1,2 млрд грн», — прокомментировал итоги встречи Филатов, отметив, что город предлагает людям реструктуризацию задолженности за тепло. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в свое теплоснабжающее предприятие.Виктория
Автор:
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Захватите с собой зонт!
Это важно!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
За рулем ВАЗ была пожилая женщина – ее госпитализировали в больницу.
В эти дни исполнилось 11 лет с момента как в 2012 году в Днепре был открыт самый большой в мире еврейский центр «Менора». Здание построено в форме 7 башен разной высоты. Они символизируют Храмовый семисвечник. В состав комплекса вошли несколько…
Зима близко.
7 октября на Израиль напали боевики Хамас: сначала они атаковали страну ракетами, а затем вторглись в приграничные с сектором Газы территории, где начали убивать мирных жителей и военных.
В Днепре собаки погрызли автомобиль, потому что пытались достать котика из-под капота.
Если летом встречаться с друзьями или назначить свидание второй половинке можно было в парке, пикнике, на пляже или на набережной, то с наступлением холодов встреч обычно становится меньше, так как большинство летних развлечений недоступно и лишний раз ходить по улице…
В Днепре третий раз остановили водителя, управлявшего автомобилем "под кайфом".
Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Российские военкоры ноют из-за потерь на аэродромах в Луганске и Бердянске.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!