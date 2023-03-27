Фигуристка из Днепра стала серебряным призером Чемпионата Украины

Ранее мы писали, что спортсменка из Кривого Рога завоевала серебро на этапе Кубка мира по самбо .

Серебряным призером стала 13-летняя днепрянка, воспитанница МГЮСШ по зимним видам спорта Кристина Галярета. Она набрала 132,11 балла.

В марте 2023 года на ледовой арене «Льодограй» в Богуславе (Киевская обл.) прошел Чемпионат Украины среди юниоров сезона 2022-2023 годов по фигурному катанию.

Поздравляем спортсменку и тренера Вячеслава Ткаченко с победой и желаем новых ярких успехов!

В Днепре ушел из жизни известный альпинист.

Поздравляем наших спортсменов и гордимся их достижениями!

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