Фигуристка из Днепра стала серебряным призером Чемпионата Украины

В марте 2023 года на ледовой арене «Льодограй» в Богуславе (Киевская обл.) прошел Чемпионат Украины среди юниоров сезона 2022-2023 годов по фигурному катанию.
Серебряным призером стала 13-летняя днепрянка, воспитанница МГЮСШ по зимним видам спорта Кристина Галярета. Она набрала 132,11 балла.
Ранее мы писали, что спортсменка из Кривого Рога завоевала серебро на этапе Кубка мира по самбо.
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