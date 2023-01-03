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Футболист из Днепра попал в топ-20 лучших бомбардиров мира

Сегодня 10:48
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Артем Довбик, нападающий сборной Украины и "Днепра-1", вошел в рейтинг 20 лучших бомбардиров мира. Он отметился результативной игрой в чемпионате УПЛ и международных матчах.

Новости Днепра про Футболист из Днепра попал в топ-20 лучших бомбардиров мира

Об этом сообщают СМИ.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) создала рейтинг лучших бомбардиров мира за 2022 год. Рейтинг учитывает количество голов в матчах за сборную и международных поединках за клуб.

Среди лучших 20 нападающих оказался Артем Довбик, форвард «Днепра-1» и сборной Украины. Он забил 5 голов в матчах Лиги конференций, что является лучшим результатом в турнире. Также 25-летний футболист отличился 4-мя голами за сборную Украины. Такой результат позволил ему занять 18-е место в рейтинге.

Новости Днепра про Футболист из Днепра попал в топ-20 лучших бомбардиров мира

Топ-20 лучших бомбардиров мира

  1. Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина) – 22 гола (4 за клуб + 18 за сборную)
  2. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) – 21 (9 + 12)
  3. Хулиан Альварес (Манчестер Сити, Аргентина) – 15 (8+7)
  4. Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити, Норвегия) – 14 (5+9)
  5. Садио Мане (Ливерпуль, Бавария, Сенегал) – 14 (6+8)
  6. Роберт Левандовски (Бавария, Барселона, Польша) – 13 (9+4)
  7. Педро (Фламенга, Бразилия) – 13 (12+1)
  8. Эльдор Шомуродов (Рома, Узбекистан) – 12 (1 + 11)
  9. Ришарлисон (Эвертон, Тоттенхэм, Бразилия) – 12 (2+10)
  10. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет) – 12 (8+4)
  11. Карим Бензема («Реал», Франция) – 12 (11+1)
  12. Оливье Жиру («Милан», Франция) – 11 (4+7)
  13. Коди Гакпо (ПСВ, Нидерланды) – 11 (6 + 5)
  14. Мехди Тареми («Порту», Иран) – 11 (6+5)
  15. Венсон Абубакар («Аль-Наср», Камерун) – 10 (0+10)
  16. Неймар (ПСЖ, Бразилия) – 9 (2 + 7)
  17. Тирасил Дангда («Патум Юнайтед», Таиланд) – 9 (2+7)
  18. Артем Довбик («Днепр-1», Украина) – 9 (5 + 4)
  19. Хуан Игнасио Диненно (ПУМАС, Аргентина) – 9 (9 + 0)
  20. Рафаэль Вейга («Палмейрас», Бразилия) – 9 (9+0)

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