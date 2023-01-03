Футболист из Днепра попал в топ-20 лучших бомбардиров мира

Артем Довбик, нападающий сборной Украины и "Днепра-1", вошел в рейтинг 20 лучших бомбардиров мира. Он отметился результативной игрой в чемпионате УПЛ и международных матчах.

Об этом сообщают СМИ.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) создала рейтинг лучших бомбардиров мира за 2022 год. Рейтинг учитывает количество голов в матчах за сборную и международных поединках за клуб.

Среди лучших 20 нападающих оказался Артем Довбик, форвард «Днепра-1» и сборной Украины. Он забил 5 голов в матчах Лиги конференций, что является лучшим результатом в турнире. Также 25-летний футболист отличился 4-мя голами за сборную Украины. Такой результат позволил ему занять 18-е место в рейтинге.

Топ-20 лучших бомбардиров мира

Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина) – 22 гола (4 за клуб + 18 за сборную) Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) – 21 (9 + 12) Хулиан Альварес (Манчестер Сити, Аргентина) – 15 (8+7) Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити, Норвегия) – 14 (5+9) Садио Мане (Ливерпуль, Бавария, Сенегал) – 14 (6+8) Роберт Левандовски (Бавария, Барселона, Польша) – 13 (9+4) Педро (Фламенга, Бразилия) – 13 (12+1) Эльдор Шомуродов (Рома, Узбекистан) – 12 (1 + 11) Ришарлисон (Эвертон, Тоттенхэм, Бразилия) – 12 (2+10) Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет) – 12 (8+4) Карим Бензема («Реал», Франция) – 12 (11+1) Оливье Жиру («Милан», Франция) – 11 (4+7) Коди Гакпо (ПСВ, Нидерланды) – 11 (6 + 5) Мехди Тареми («Порту», Иран) – 11 (6+5) Венсон Абубакар («Аль-Наср», Камерун) – 10 (0+10) Неймар (ПСЖ, Бразилия) – 9 (2 + 7) Тирасил Дангда («Патум Юнайтед», Таиланд) – 9 (2+7) Артем Довбик («Днепр-1», Украина) – 9 (5 + 4) Хуан Игнасио Диненно (ПУМАС, Аргентина) – 9 (9 + 0) Рафаэль Вейга («Палмейрас», Бразилия) – 9 (9+0)

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