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Фотографировал местное предприятие: в Днепре задержали потенциального коллаборанта

Сегодня 16:49
просмотров

В Днепре задержан мужчина, который фотографировал критическую инфраструктуру города.
Новости Днепра про Фотографировал местное предприятие: в Днепре задержали потенциального коллаборанта

фото иллюстративное

Вечером 29 октября стражи порядка заметили мужчину, который фотографировал одно из предприятий Днепра, об этом пишет «Репортер».

Полицейские ехали по вызову, когда увидели неизвестного, который стоял с фотоаппаратом и фотографировал местное предприятие. Правоохранители решили проверить подозрительного горожанина. В телефоне у 26-летнего мужчины были фотографии двух объектов критической инфраструктуры Днепра. Зачем ему эти снимки он объяснить не смог, однако рассказал, что у него есть родственники в РФ.

Подозреваемого горожанина доставили в участок, чтобы выяснить, сотрудничает ли он с россиянами.

Новости Днепра про Фотографировал местное предприятие: в Днепре задержали потенциального коллаборанта

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Новости Днепра про Фотографировал местное предприятие: в Днепре задержали потенциального коллаборантаУкраїнська Новости Днепра про Фотографировал местное предприятие: в Днепре задержали потенциального коллаборантаРусский

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