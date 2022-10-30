Фотографировал местное предприятие: в Днепре задержали потенциального коллаборанта

В Днепре задержан мужчина, который фотографировал критическую инфраструктуру города.

Вечером 29 октября стражи порядка заметили мужчину, который фотографировал одно из предприятий Днепра, об этом пишет «Репортер».

Полицейские ехали по вызову, когда увидели неизвестного, который стоял с фотоаппаратом и фотографировал местное предприятие. Правоохранители решили проверить подозрительного горожанина. В телефоне у 26-летнего мужчины были фотографии двух объектов критической инфраструктуры Днепра. Зачем ему эти снимки он объяснить не смог, однако рассказал, что у него есть родственники в РФ.

Подозреваемого горожанина доставили в участок, чтобы выяснить, сотрудничает ли он с россиянами.