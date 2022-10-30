Фотографировал местное предприятие: в Днепре задержали потенциального коллаборанта

Вечером 29 октября стражи порядка заметили мужчину, который фотографировал одно из предприятий Днепра, об этом пишет «Репортер».
Полицейские ехали по вызову, когда увидели неизвестного, который стоял с фотоаппаратом и фотографировал местное предприятие. Правоохранители решили проверить подозрительного горожанина. В телефоне у 26-летнего мужчины были фотографии двух объектов критической инфраструктуры Днепра. Зачем ему эти снимки он объяснить не смог, однако рассказал, что у него есть родственники в РФ.
Подозреваемого горожанина доставили в участок, чтобы выяснить, сотрудничает ли он с россиянами.
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