Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Пожалуй, каждый, кто был в Днепре, слышал об этом жилмассиве. Но мало кто знает, как он выглядел раньше.
В ФБ-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск: история, фото» Даниил Мороз показал, как выглядела Победа 40 лет назад.
На фото видно, что этот жилой массив только застраивается – построено много многоэтажек, но возле них нет привычных магазинчиков и кафе.
Оказывается, раньше на Победе был фонтан.
Отметим, Победа – жилой район, расположенный вдоль берега реки Днепр в юго-восточной части города. Состоит из шести жилых массивов (обозначаются Победа-1, 2, 3, 4, 5, 6).
До начала застройки часть территории, на которой стоят жилые массивы Победы, представляла собой днепровские плавни или вообще была под водой.
Застройкой жилмассива занималась группа архитекторов Ниринберг, Розанов, Хавкин, Яшунский, Воловик, Гудзь. Район продолжает застраиваться отдельными объектами и сейчас.
Отметим, на этом жилмассиве много интересных домов, например, «Китайская стена» или высотки, которые в народе называют «Свечки».
Читайте также:
Автор:
В Днепре переименуют еще 51 улицу и проспект.
Пенсионеры в Днепре могут лишиться части своих пенсий. Причина может…
Вот уже 10 лет жителей города радует водопад «Поріг ревучий».…
В Днепре побывал посол Израиля.
В последнее время родители в Днепре жалуются на питание в школах.
В Днепре переименуют еще 51 улицу и проспект.
Пенсионеры в Днепре могут лишиться части своих пенсий. Причина может быть в нарушении закона пенсионером, а также штрафах или алиментов. Всю пенсию не заберут, но могут отчислять не более 50% от ее суммы.
В понедельник, 11 сентября, в селе Капуловка Никопольского района произошла смертельная авария.
Появилось вероятное видео нападения на 16-летнюю Лизу из Пятихаток, которую убили и изнасиловали.
Досадный инцидент произошел на инклюзивной детской площадке в Саксаганском парке.
Вот уже 10 лет жителей города радует водопад «Поріг ревучий». Это был подарок горожанам на один из Дней города. На его фоне фотографируются, делают селфи и просто любуются. Каждое лето водопад радует жителей города своей красотой.
С 1 октября женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет.
Школьники Днепропетровщины могут получить бесплатно ноутбук. Для этого родители должны подать соответствующее заявление в школу, где учится ребенок.
Кривой Рог собираются озеленить.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!