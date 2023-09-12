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  • Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Сегодня 18:56
просмотров

Этот жилмассив начали строить в 1970-х годах прошлого столетия.

Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Пожалуй, каждый, кто был в Днепре, слышал об этом жилмассиве. Но мало кто знает, как он выглядел раньше.

В ФБ-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск: история, фото» Даниил Мороз показал, как выглядела Победа 40 лет назад.

На фото видно, что этот жилой массив только застраивается – построено много многоэтажек, но возле них нет привычных магазинчиков и кафе.

Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Оказывается, раньше на Победе был фонтан.

Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Отметим, Победа – жилой район, расположенный вдоль берега реки Днепр в юго-восточной части города. Состоит из шести жилых массивов (обозначаются Победа-1, 2, 3, 4, 5, 6).

Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

До начала застройки часть территории, на которой стоят жилые массивы Победы, представляла собой днепровские плавни или вообще была под водой.

Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Застройкой жилмассива занималась группа архитекторов Ниринберг, Розанов, Хавкин, Яшунский, Воловик, Гудзь. Район продолжает застраиваться отдельными объектами и сейчас.

Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)

Отметим, на этом жилмассиве много интересных домов, например, «Китайская стена» или высотки, которые в народе называют «Свечки».

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Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)Українська Новости Днепра про Фонтаны и новые многоэтажки: в сети показали, как 40 лет назад выглядела Победа (ФОТО)Русский

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