Фонари-наушники и туалет-ананас: в Днепре на Успенский открыли сквер (ФОТО)

Все выглядит очень современно и удобно.
Для детей появилась стена для скалолазания. Территория уложена плиткой.
Взрослые жители города смогут насладиться чистым воздухом благодаря двум сотням деревьев и кустов.
Каждый день над реконструкцией работали более полусотни строителей.
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