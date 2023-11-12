Фонари-наушники и туалет-ананас: в Днепре на Успенский открыли сквер (ФОТО)

В Днепре открыли сквер на Успенской площади после реконструкции.

Все выглядит очень современно и удобно.

Для детей появилась стена для скалолазания. Территория уложена плиткой.

Взрослые жители города смогут насладиться чистым воздухом благодаря двум сотням деревьев и кустов.

Каждый день над реконструкцией работали более полусотни строителей.

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