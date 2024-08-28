FLiRT уже в Днепре: в области обнаружили 5 случаев нового субварианта штамма COVID-19

У 5-ти больных в Днепропетровской области обнаружен субвариант FLiRT штамма Omicron, сообщил глава облсовета Николай Лукашук.
Им заразились:
Всего в области зарегистрировано 1193 случая COVID-19. Это больше на 12,7% по сравнению с предыдущей неделей.
Также выявили 6628 случаев ОРВИ, что на 2,7% больше показателя на прошлой неделе.
Увеличилось и количество больных острыми кишечными инфекциями – на 8%. Зарегистрировано 136 случаев.
Людей призывают вакцинироваться, а также обращаться к врачу при первых серьезных симптомах простуды.
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