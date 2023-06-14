Фермер-наркодилер: в Криворожском районе местный житель вырастил 400 кустов конопли

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Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!
Лето – пора когда в магазинах существенно вырастает спрос на напитки, минеральную воду и мороженное. Но также традиционно популярностью пользуется курятина и молочные продукты. В разных магазинах один и тот же продукт может стоит по-разному.
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