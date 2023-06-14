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  • Фермер-наркодилер: в Криворожском районе местный житель вырастил 400 кустов конопли

Фермер-наркодилер: в Криворожском районе местный житель вырастил 400 кустов конопли

Сегодня 18:45
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У мужчины изъяли более 400 кустов наркосодержащего растения.

Новости Днепра про Фермер-наркодилер: в Криворожском районе местный житель вырастил 400 кустов конопли

13 июня произошел обыск на территории частного домовладения 38-летнего мужчины. В результате дознаватели отделения полиции № 6 Криворожского районного управления полиции обнаружили и изъяли более 400 кустов конопли.
 
Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса. После проведения экспертных исследований фигуранту будет сообщено о подозрении.

Новости Днепра про Фермер-наркодилер: в Криворожском районе местный житель вырастил 400 кустов конопли

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Новости Днепра про Фермер-наркодилер: в Криворожском районе местный житель вырастил 400 кустов коноплиУкраїнська Новости Днепра про Фермер-наркодилер: в Криворожском районе местный житель вырастил 400 кустов коноплиРусский

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