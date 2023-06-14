Фермер-наркодилер: в Криворожском районе местный житель вырастил 400 кустов конопли

Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса. После проведения экспертных исследований фигуранту будет сообщено о подозрении.

13 июня произошел обыск на территории частного домовладения 38-летнего мужчины. В результате дознаватели отделения полиции № 6 Криворожского районного управления полиции обнаружили и изъяли более 400 кустов конопли.

В эту субботу снова будет работать ботсад.

Лето – пора когда в магазинах существенно вырастает спрос на…

Coca-Cola, пломбир «Каштан» и куриное филе: сравнение цен на продукты в магазинах АТБ, «Сильпо», «Варус» Лето – пора когда в магазинах существенно вырастает спрос на напитки, минеральную воду и мороженное. Но также традиционно популярностью пользуется курятина и молочные продукты. В разных магазинах один и тот же продукт может стоит по-разному. просмотров

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