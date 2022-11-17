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Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности

Сегодня 14:55
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Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали Днепр ракетами.

Новости Днепра про Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности

О возможных ракетных ударах Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, предупредил горожан заранее, разместив в ФБ пост:

Жители Днепра и области. Есть угроза ракетного удара по нашему региону. Цели пока неизвестны. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен. Российские изверги активизировались, поэтому берегите себя, – написал он.

Но Фейсбук заблокировал это сообщение, ведь оно «нарушает стандарты сообщества по поводу пропаганды ненависти и обид, которые намекают на неполноценность».

И это тогда, когда россияне бьют по мирным городам ракетами, крушат инфраструктуру, травмируют и убивают наших людей, но пропаганду ненависти несет сообщение в ФБ об опасности. Без комментариев. Потому что цензурных слов нет, – прокомментировал Николай Лукашук.

Новости Днепра про Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности

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