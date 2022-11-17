Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности

О возможных ракетных ударах Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, предупредил горожан заранее, разместив в ФБ пост:
Жители Днепра и области. Есть угроза ракетного удара по нашему региону. Цели пока неизвестны. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен. Российские изверги активизировались, поэтому берегите себя, – написал он.
Но Фейсбук заблокировал это сообщение, ведь оно «нарушает стандарты сообщества по поводу пропаганды ненависти и обид, которые намекают на неполноценность».
И это тогда, когда россияне бьют по мирным городам ракетами, крушат инфраструктуру, травмируют и убивают наших людей, но пропаганду ненависти несет сообщение в ФБ об опасности. Без комментариев. Потому что цензурных слов нет, – прокомментировал Николай Лукашук.
Читайте также:
Автор:
В Каменском спасателям пришлось снимать пенсионерку с кондиционера.
Украину враг продолжает обстреливать ракетами. Его цель – объекты критической…
Сегодня, 17 ноября, около 11:00 на улице Марии Лисиченко столкнулись…
В Днепре в результате попадания ракеты произошло два пожара.
Спустя почти 9 лет окружной суд Гааги подтвердил, что малазийский Боинг в 2014 году сбили боевики так называемой "ДНР".
В Каменском спасателям пришлось снимать пенсионерку с кондиционера.
Сегодня утром оккупанты атаковали Днепр.
Украину враг продолжает обстреливать ракетами. Его цель – объекты критической инфраструктуры, особенно электростанции. В Днепре уже несколько дней действуют аварийные отключения света, никаких графиков нет. Электричество может пропасть в любую минуту. Чтобы не остаться без связи с внешним миром, и…
Сегодня, 17 ноября, около 11:00 на улице Марии Лисиченко столкнулись автобус №38 и ВАЗ.
В Днепре в результате попадания ракеты произошло два пожара.
В Днепре спасли бойца, получившего тяжелое ранение.
Чтобы украинцы могли вернуться из заграницы, нужно, чтобы украинская ПВО сбивала как минимум 90% ракет.
Взрыв произошел, когда люди ехали на работу.
Сегодня жители Днепра проснулись не от сигнала будильника.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!