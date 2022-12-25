Фанаты Гринча: в Днепре неизвестные «общипали» районную елку (ФОТО)

В Днепре неизвестные украли елочные украшения.

В Днепре перед Рождеством кто-то украл игрушки из елки, украшенной горожанами на проспекте Калнышевского.

Об этом сообщили в сообществе «Райончик». Как отметил автор сообщения, кто-то «общипал» украшенное деревце. Снизу почти не осталось елочных украшений. Скорее всего, местные жители забрали игрушки на свою елку или это дело фанатов Гринча, не любящих рождественско-новогодние праздники.

Елку открыли 19 декабря. Как видим, она продержалась недолго.

Местные жители возмущены, ведь елка была украшением их района.

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