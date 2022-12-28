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  • Езда на двух колесах и испорченные дорожки стадиона: как в Днепре проходило автородео (ФОТО)

Езда на двух колесах и испорченные дорожки стадиона: как в Днепре проходило автородео (ФОТО)

Сегодня 14:07
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Более 40 лет назад в Днепр наведывались каскадеры и демонстрировали горожанам чудеса управления колесной техникой. На такие представления ходили в основном почитатели автомобилей и мотоциклов.
Новости Днепра про Езда на двух колесах и испорченные дорожки стадиона: как в Днепре проходило автородео (ФОТО)

 

В 1970-1980-х годах в Днепре на стадион «Металлург» помимо футбола жители Днепра ходили смотреть необычное шоу с участием мотоциклов и автомобилей. Развлекательную программу устраивали каскадеры. Называлась шоу «АвтомотоРодео». Автомобили ездили по беговым дорожкам стадиона, и водители показывали различные трюки.

«Ходила на это представление несколько раз с мужем. Запомнилось, что машина ездила по кругу, а потом «становилась» на два колеса и подняв одни «бок» при этом продолжала ездить уже на двух колесах. Это было захватывающее зрелище», — делится воспоминаниями в социальной сети Facebook жительница Днепра Татьяна Кропова.

Езда на двух колесах на боку – было одним из самых популярных трюков, который каскадеры демонстрировали жителям Днепра.  Также среди прочего, зрителям показывали трюк, где водитель во время движения авто на двух колесах вылазил через пассажирское окно и «сидел» на двери.

Новости Днепра про Езда на двух колесах и испорченные дорожки стадиона: как в Днепре проходило автородео (ФОТО)

 

«Также каскадеры стояли на специальном «помосте», проезжающая мимо машина выбивала из-под него опору, а трюкачи при этом прыгали на землю. Тут же, во время шоу зрителям демонстрировали «полицейский» разворот, только проделывала его не одна машина, с сразу несколько», — вспоминает Татьяна Кропова.

Новости Днепра про Езда на двух колесах и испорченные дорожки стадиона: как в Днепре проходило автородео (ФОТО)

 

Наравне с автомобилями в шоу участвовали и мотоциклы. Так, всадник «двухколесного» сильно разогнавшись и заехав на специально обустроенный трамплин демонстрировал, что мотоцикл может «летать» и таким образом «пролетал» над крышами почти десятка машин, установленных на стадионе, после чего приземлялся на другой трамплин, благополучно с него съезжал и продолжал движение. Также были трюки, где мотоциклист перелетал не через авто, а через лежащего на дорожке человека.

Новости Днепра про Езда на двух колесах и испорченные дорожки стадиона: как в Днепре проходило автородео (ФОТО)

 

Для трюков использовались в основном автомобили «Москвич» и мотоциклы «Иж». После таких представлений беговую дорожку стадиона еще долго приводили в порядок.

Новости Днепра про Езда на двух колесах и испорченные дорожки стадиона: как в Днепре проходило автородео (ФОТО)

 

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Езда на двух колесах и испорченные дорожки стадиона: как в Днепре проходило автородео (ФОТО)Українська Новости Днепра про Езда на двух колесах и испорченные дорожки стадиона: как в Днепре проходило автородео (ФОТО)Русский

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