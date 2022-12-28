Езда на двух колесах и испорченные дорожки стадиона: как в Днепре проходило автородео (ФОТО)

В 1970-1980-х годах в Днепре на стадион «Металлург» помимо футбола жители Днепра ходили смотреть необычное шоу с участием мотоциклов и автомобилей. Развлекательную программу устраивали каскадеры. Называлась шоу «АвтомотоРодео». Автомобили ездили по беговым дорожкам стадиона, и водители показывали различные трюки.
«Ходила на это представление несколько раз с мужем. Запомнилось, что машина ездила по кругу, а потом «становилась» на два колеса и подняв одни «бок» при этом продолжала ездить уже на двух колесах. Это было захватывающее зрелище», — делится воспоминаниями в социальной сети Facebook жительница Днепра Татьяна Кропова.
Езда на двух колесах на боку – было одним из самых популярных трюков, который каскадеры демонстрировали жителям Днепра. Также среди прочего, зрителям показывали трюк, где водитель во время движения авто на двух колесах вылазил через пассажирское окно и «сидел» на двери.
«Также каскадеры стояли на специальном «помосте», проезжающая мимо машина выбивала из-под него опору, а трюкачи при этом прыгали на землю. Тут же, во время шоу зрителям демонстрировали «полицейский» разворот, только проделывала его не одна машина, с сразу несколько», — вспоминает Татьяна Кропова.
Наравне с автомобилями в шоу участвовали и мотоциклы. Так, всадник «двухколесного» сильно разогнавшись и заехав на специально обустроенный трамплин демонстрировал, что мотоцикл может «летать» и таким образом «пролетал» над крышами почти десятка машин, установленных на стадионе, после чего приземлялся на другой трамплин, благополучно с него съезжал и продолжал движение. Также были трюки, где мотоциклист перелетал не через авто, а через лежащего на дорожке человека.
Для трюков использовались в основном автомобили «Москвич» и мотоциклы «Иж». После таких представлений беговую дорожку стадиона еще долго приводили в порядок.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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