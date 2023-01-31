Евровидение-2023: организаторы показали новый логотип и слоган конкурса

Организаторы Евровидения раскрыли лозунг и логотип конкурса, который проведут от имени Украины.

В этом году песенный конкурс Евровидения будет проходить в Ливерпуле под лозунгом «Объединенные в музыке», на логотипе конкурса изображены сердца в национальных цветах Украины и Британии, которые бьються в унисон.

Напомним, хотя Украина страна-победитель Евровидения-2022, и по правилам конкурса в 2023 году именно мы должны проводить Евровидение, но из-за войны этого не произойдет. По решению Европейского языкового союза его проведет Великобритания.

Финал «Евровидения-2023» состоится в Ливерпуле на арене Liverpool у реки Мерси 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.

На правах страны-победительницы мы сразу проходим в финал. От Украины в этом году поедет дуэт TVORCHI, группа из Тернополя, основанная в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: