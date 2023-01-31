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Евровидение-2023: организаторы показали новый логотип и слоган конкурса

Сегодня 17:35
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Организаторы Евровидения раскрыли лозунг и логотип конкурса, который проведут от имени Украины.

Новости Днепра про Евровидение-2023: организаторы показали новый логотип и слоган конкурса

В этом году песенный конкурс Евровидения будет проходить в Ливерпуле под лозунгом «Объединенные в музыке», на логотипе конкурса изображены сердца в национальных цветах Украины и Британии, которые бьються в унисон.

Напомним, хотя Украина страна-победитель Евровидения-2022, и по правилам конкурса в 2023 году именно мы должны проводить Евровидение, но из-за войны этого не произойдет. По решению Европейского языкового союза его проведет Великобритания.

Финал «Евровидения-2023» состоится в Ливерпуле на арене Liverpool у реки Мерси 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.

Новости Днепра про Евровидение-2023: организаторы показали новый логотип и слоган конкурса

На правах страны-победительницы мы сразу проходим в финал. От Украины в этом году поедет дуэт TVORCHI, группа из Тернополя, основанная в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни.

Новости Днепра про Евровидение-2023: организаторы показали новый логотип и слоган конкурса

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Новости Днепра про Евровидение-2023: организаторы показали новый логотип и слоган конкурсаУкраїнська Новости Днепра про Евровидение-2023: организаторы показали новый логотип и слоган конкурсаРусский

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