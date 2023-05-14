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Евровидение 2023: какое место заняли представители Украины

Сегодня 09:01
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Евровидение-2023 – все.

Новости Днепра про Евровидение 2023: какое место заняли представители Украины

Вчера состоялся финал Евровидения-2023, которое проводилось в Великобритании, но от имени Украины. По результатам зрительского голосования и оценке жюри, украинская группа TVORCHI с песней Heart of steel заняла шестое место. Суммарно они получили 243 балла: жюри оценило выступление ребят в 54 балла, а зрители дали нам 189.

Победительницей Евровидения уже во второй раз стала шведская певица Loreen. Она получила самый высокий балл – 583. Что интересно, она стала первой женщиной в истории конкурса, которая два раза заняла первое место. В 2012 году она одержала победу с песней Euphoria.

На втором месте на Евровидении-2023 оказалась Финляндия, на третьем – Израиль.

Новости Днепра про Евровидение 2023: какое место заняли представители Украины

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Новости Днепра про Евровидение 2023: какое место заняли представители УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Евровидение 2023: какое место заняли представители УкраиныРусский

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