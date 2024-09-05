Эвакуационные поезда из Донецкой области теперь будут отправляться со станции на Днепропетровщине

Из-за постоянных обстрелов поезда со станции Покровск отменены.

В связи с усложнением ситуаций безопасности посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск (Донецкой области) отменена, — сообщили на странице Мирноградской городской военной администрации в Facebook.

Сегодня, 5 сентября, отправление поездов, эвакуирующих гражданских из Донецкой области, будет происходить со станции Павлоград в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что жители Покровска и Покровской общины призвали эвакуироваться.

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