Эвакуационные поезда из Донецкой области теперь будут отправляться со станции на Днепропетровщине

В связи с усложнением ситуаций безопасности посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск (Донецкой области) отменена, — сообщили на странице Мирноградской городской военной администрации в Facebook.
Сегодня, 5 сентября, отправление поездов, эвакуирующих гражданских из Донецкой области, будет происходить со станции Павлоград в Днепропетровской области.
Напомним, ранее мы сообщали, что жители Покровска и Покровской общины призвали эвакуироваться.
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