«Этот бородатый у@бок»: мэр Днепра отреагировал на подозрение в госизмене для Александра Дубинского

Борис Филатов прокомментировал вручение подозрения нардепу Александру Дубинскому, подозреваемому в госизмене.

13 ноября СБУ объявила о подозрении в госизмене нардепу Александру Дубинскому. По информации правоохранителей, Дубинский якобы работал на россиян. Депутат имел позывной «Буратино» и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением российского генштаба (ГРУ).

На эту новость отреагировал городской голова Днепра Борис Филатов, который назвал нардепа «бородатым убком».

Филатов вспомнил моменты, когда Дубинский, еще работая на телеканале 1+1, называл мэра Днепра убийцей собак.

На русском. Для целевой аудитории. Я не испытываю никаких эмоций относительно Саши Дубинского. Человека, который на «Г+Г» еженедельно снимал обо мне «страшное кино». Как Филатов все украл. Это не помогло ни Саше, ни Игорю Валерьевичу. Выборы выиграл с результатом в 80 процентов. Этот бородатый мужчина (мое, кстати, любимое слово) рассказывал, что Я убиваю собаку. Я. Человек, имеющий девять собак и три кота. Их убиваю. А в ответ я назвал его «говорящей женой Коломойского», – написал Филатов.

Далее мэр Днепра продолжил:

И тут настал черед Саши Дубинского. Который так нравился «рулевому», пока не открыл свой «собачий рот». И сразу стал государственным изменником. «Ни обещаний, ни прощений» (с) Помните этот лозунг?, – написал Филатов.

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