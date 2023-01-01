Это нужно увидеть: в Днепре в первый день года был невероятный закат (ФОТО)

Первый в этом году закат был необычным. Сегодня в Днепре было облачно, но к концу дня солнышко порадовало нас.
Такой закат предвещает смену погоды. По народным поверьям, через несколько дней может пойти дождь.
Однако пока можно насладиться невероятно красивым закатом.
Читайте также:
Автор:
Прошлый год был тревожным.
В Днепре кто-то бросил елки.
Мэр Днепра поздравил Степана Бандеру с Днем рождения.
У Дніпрі надзвичайники двічі приїжджали до літньої жінки, яка не…
Прошлый год был тревожным.
В очередном интервью Кирилл Буданов снова сделал несколько прогнозов для Украины на 2023 год.
В Днепре кто-то бросил елки.
Мэр Днепра поздравил Степана Бандеру с Днем рождения.
У Дніпрі надзвичайники двічі приїжджали до літньої жінки, яка не могла встати після падіння.
В Днепре пожарные спасли двух котиков.
В Днепре спасли раненого бойца из Винничины.
В новом году уже родилось четверо детей.
В озере на Победе обнаружили труп мужчины.
В Днепре вместо салютов в полночь раздавался гимн Украины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!