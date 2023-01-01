Это нужно увидеть: в Днепре в первый день года был невероятный закат (ФОТО)

В Днепре была невероятный закат.

Первый в этом году закат был необычным. Сегодня в Днепре было облачно, но к концу дня солнышко порадовало нас.

Такой закат предвещает смену погоды. По народным поверьям, через несколько дней может пойти дождь.

Однако пока можно насладиться невероятно красивым закатом.

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