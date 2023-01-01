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Это нужно увидеть: в Днепре в первый день года был невероятный закат (ФОТО)

Сегодня 17:02
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В Днепре была невероятный закат.

Новости Днепра про Это нужно увидеть: в Днепре в первый день года был невероятный закат (ФОТО)

Первый в этом году закат был необычным. Сегодня в Днепре было облачно, но к концу дня солнышко порадовало нас.

Такой закат предвещает смену погоды. По народным поверьям, через несколько дней может пойти дождь.

Однако пока можно насладиться невероятно красивым закатом.

Новости Днепра про Это нужно увидеть: в Днепре в первый день года был невероятный закат (ФОТО)

Новости Днепра про Это нужно увидеть: в Днепре в первый день года был невероятный закат (ФОТО)

Новости Днепра про Это нужно увидеть: в Днепре в первый день года был невероятный закат (ФОТО)

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Новости Днепра про Это нужно увидеть: в Днепре в первый день года был невероятный закат (ФОТО)Українська Новости Днепра про Это нужно увидеть: в Днепре в первый день года был невероятный закат (ФОТО)Русский

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