«Это не птички, это саранча»: на Днепропетровщине засняли нашествие саранчи

В местных Telegram-каналах Кривого Рога, распространили два видео, на которых видно нашествие саранчи, заполонившие улицы.
По информации из Telegram-канала «На Часі: Кривой Рог», рой вредителей сняла в поселке Марьяновка местная жительница.
Я не знаю, что это происходит, но это не птички… это — саранча, — можно услышать на видео.
На другом видео автор показала, вероятно, поврежденный вредителями, камыш, а также на половину съеденное саранчой дерево.
Стоит отметить, что недавно саранча налетела на Харьковщину – на площади примерно 100 га. при средней численности 30-40 экз. на кв. м, а в ячейках – более 80 экз. на кв. м. – Об этом говорится в публикации Госпродпотребслужбы.
Отмечается, что по результатам обследований введен особый режим защиты растений, поскольку 1 особь саранчи за период жизни съедает до 500 г зелени, а ее потомство — количество травы, достаточное на 1 год двум овцам. Сарана быстро размножается и распространяется, что наносит большой экономический ущерб в процессе выращивания сельскохозяйственной продукции.
По словам Сергея Ткачука, председателя Госпродпотребслужбы, вероятная причина нашествия — вооруженная агрессия России, которая угрожает фитосанитарной, эпизоотической и продовольственной безопасности.
Кроме того, основной причиной размножения саранчи является аномальная жара, которая продлится в Украине еще минимум две недели.
Пока официальных комментариев от Госпродпотребслужбы относительно саранцев в Днепропетровской области нет. Кроме того, вчера, 10 июля, на официальном портале опубликовали мониторинг о состоянии развития и распространении основных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений области. Там отмечается, что саранча в ареале резервации (на непахотных землях, балках, толоках, в рыбхозах «Самарский» и «Петриковский») средняя численность — 0,6, максимально экз./м².
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