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«Это не птички, это саранча»: на Днепропетровщине засняли нашествие саранчи

Сегодня 14:04
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У Криворізькому районі помітили величезний рій сарани.
Новости Днепра про

Фото из открытых источников.

В местных Telegram-каналах Кривого Рога, распространили два видео, на которых видно нашествие саранчи, заполонившие улицы.

По информации из Telegram-канала «На Часі: Кривой Рог», рой вредителей сняла в поселке Марьяновка местная жительница.

Я не знаю, что это происходит, но это не птички… это — саранча, — можно услышать на видео.

На другом видео автор показала, вероятно, поврежденный вредителями, камыш, а также на половину съеденное саранчой дерево.

Стоит отметить, что недавно саранча налетела на Харьковщину – на площади примерно 100 га. при средней численности 30-40 экз. на кв. м, а в ячейках – более 80 экз. на кв. м. – Об этом говорится в публикации Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что по результатам обследований введен особый режим защиты растений, поскольку 1 особь саранчи за период жизни съедает до 500 г зелени, а ее потомство — количество травы, достаточное на 1 год двум овцам. Сарана быстро размножается и распространяется, что наносит большой экономический ущерб в процессе выращивания сельскохозяйственной продукции.

По словам Сергея Ткачука, председателя Госпродпотребслужбы, вероятная причина нашествия — вооруженная агрессия России, которая угрожает фитосанитарной, эпизоотической и продовольственной безопасности.

Кроме того, основной причиной размножения саранчи является аномальная жара, которая продлится в Украине еще минимум две недели.

Пока официальных комментариев от Госпродпотребслужбы относительно саранцев в Днепропетровской области нет. Кроме того, вчера, 10 июля, на официальном портале опубликовали мониторинг о состоянии развития и распространении основных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений области. Там отмечается, что саранча в ареале резервации (на непахотных землях, балках, толоках, в рыбхозах «Самарский» и «Петриковский») средняя численность — 0,6, максимально экз./м².

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