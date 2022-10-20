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  • Это может стать исторической катастрофой: оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС

Это может стать исторической катастрофой: оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС

Сегодня 21:15
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Российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Европейским советом

Новости Днепра про Это может стать исторической катастрофой: оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС

«У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из крупных энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн кубометров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон», – заявил Зеленский.

Президент отметил, из-за подрыва плотины могут пострадать сотни тысяч человек. Также значительная часть юга Украины может остаться без воды.

Кроме того, из-за теракта ЗАЭС может остаться без воды для охлаждения.

Это может оказаться исторической катастрофой.

 
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Новости Днепра про Это может стать исторической катастрофой: оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭСУкраїнська Новости Днепра про Это может стать исторической катастрофой: оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭСРусский

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