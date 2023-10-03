Это был не военный: в горсовете Днепра прокомментировали инцидент в маршрутке №87А

В сети жители Днепра пожаловались на водителя маршрутки №87А.

По словам днепрянки Анастасии, 1 октября она стала свидетелем неприятного инцидента: военного якобы выгнали из маршрутки №87А. Как рассказала горожанка, на одной из остановок в салон зашел мужчина в форме, но пассажир не успел даже показать свои документы, как на него начал кричать водитель.

Позже эту ситуацию прокомментировал специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков. Он отметил, что это был не военный, а сотрудник охранного агентства, к тому же мужчин было двое – они пытались проехать бесплатно.

Водители их уже знают в лицо, потому и был отказ, – сказал Васючков.

Также он отметил, что за последние 3,5 года в Днепре не было ни одного случая отказа военным из УБД в бесплатном проезде. Зато были случаи, когда писали о военных, а оказалось, что с транспорта высадили нетрезвого рыбака в штанах цвета хаки и представителя ТЦК, не имеющего льгот в общественном транспорте.

Источник: Telegram-канал «Стоп Фейк Днепр».

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