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Есть угроза ракетного удара по Днепропетровщине, – Лукашук

Сегодня 07:53
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В Днепропетровской области раздается воздушная тревога.

Новости Днепра про Есть угроза ракетного удара по Днепропетровщине, – Лукашук

Как сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, есть угроза ракетного удара.

Потому, пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах.

Жители Днепра и области. Есть угроза ракетного удара по нашему региону. Цели пока неизвестны. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правило двух стен. Российские изверги активизировались, поэтому берегите себя, – отметил Николай Лукашук.

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Новости Днепра про Есть угроза ракетного удара по Днепропетровщине, – ЛукашукУкраїнська Новости Днепра про Есть угроза ракетного удара по Днепропетровщине, – ЛукашукРусский

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