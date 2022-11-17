Есть угроза ракетного удара по Днепропетровщине, – Лукашук

Как сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, есть угроза ракетного удара.
Потому, пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах.
Жители Днепра и области. Есть угроза ракетного удара по нашему региону. Цели пока неизвестны. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правило двух стен. Российские изверги активизировались, поэтому берегите себя, – отметил Николай Лукашук.
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