«Есть угроза экологии»: в Днепропетровской области на арестованном заводе «Ермолино» лежит 300 тонн неутилизированных полуфабрикатов

На арестованном заводе «Ермолино», расположенном на Днепропетровщине, осталось 300 тонн просроченной продукции и сырья. В настоящее время предприятие находится под управлением Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в АРМА, принадлежавший российской компании завод арестовали еще в августе 2022 года, а в январе 2023 его передали в управление ведомства. Впрочем, на складах предприятия до сих пор лежит 300 тонн неутилизировавших полуфабрикатов.
Во время проверки выяснилось, что комплекс остается в удовлетворительном состоянии, а полный запуск мощностей завода позволит обеспечить рабочими местами более тысячи жителей региона, – сообщили в АРМА.
Отмечается, что Нацагентство подготовило письма, адресованные органу досудебного расследования и Кабинету министров Украины, по утилизации испорченной продукции, поскольку «не принятие таких мер угрожает экологической ситуации в регионе».
Параллельно ищут нового управляющего, который сможет организовать работу на заводе. В скором времени АРМА объявит соответствующий конкурс.
АРМА оценило комплекс в более чем 558 млн. грн. Компания владеет лицензией на производство и занимается дистрибуцией.
Завод, имеющий ценное и исправное немецкое и итальянское оборудование, может заработать сразу, как только получит управляющего.
Это крупнейший в Украине комплекс по изготовлению замороженных мясных полуфабрикатов, который расположен в селе Чумаки Днепропетровской области. «Ермолино» принадлежит ООО «Ромерм», владельцы которого – россиянин Илья Александров (70%) и фирма Ebr Finanznolding Ag из Швейцарии (30%).
До полномасштабной войны на заводе производили широкий ассортимент замороженных полуфабрикатов – пельмени, хинкали, вареники, блины, котлеты и т.д.
Свое название завод получил в честь российского города Ермолино, где также производят замороженную продукцию.
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