Есть Starlink и резервное электропитание: в Днепре на вокзале заработал «пункт незламності»

Зима близко.

Россияне снова готовят массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что может привести к блэкаутам.

На случай таких ситуаций на железнодорожных вокзалах снова заработали «пункти незламності».

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

Такие пункты уже готовы принимать украинцев на 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине, в частности, в Днепре, Херсоне, Николаеве, Краматорске, Славянске, Киеве, Львове и других населенных пунктах.

Мы заранее начали подготовку к зиме и уже с октября поэтапно открываем наши «пункти незламності» на вокзалах. Здесь есть все необходимое, что может понадобиться во время блэкаута, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории «пунктів незламності» есть Starlink и резервное электропитание.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра рассказал, как город готовится к возможным блэкаутам. Также мы сообщали, как жители Днепра могут сделать интернет стабильным во время блэкаутов: пошаговая инструкция.

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