Есть Starlink и резервное электропитание: в Днепре на вокзале заработал «пункт незламності»

Россияне снова готовят массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что может привести к блэкаутам.
На случай таких ситуаций на железнодорожных вокзалах снова заработали «пункти незламності».
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».
Такие пункты уже готовы принимать украинцев на 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине, в частности, в Днепре, Херсоне, Николаеве, Краматорске, Славянске, Киеве, Львове и других населенных пунктах.
Мы заранее начали подготовку к зиме и уже с октября поэтапно открываем наши «пункти незламності» на вокзалах. Здесь есть все необходимое, что может понадобиться во время блэкаута, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории «пунктів незламності» есть Starlink и резервное электропитание.
Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра рассказал, как город готовится к возможным блэкаутам. Также мы сообщали, как жители Днепра могут сделать интернет стабильным во время блэкаутов: пошаговая инструкция.
Читайте также:
Автор:
За рулем ВАЗ была пожилая женщина – ее госпитализировали в…
Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Нужна ваша помощь!
В отопительный сезон "Днепр" войдет с газом отечественного производства.
За рулем ВАЗ была пожилая женщина – ее госпитализировали в больницу.
В эти дни исполнилось 11 лет с момента как в 2012 году в Днепре был открыт самый большой в мире еврейский центр «Менора». Здание построено в форме 7 башен разной высоты. Они символизируют Храмовый семисвечник. В состав комплекса вошли несколько…
7 октября на Израиль напали боевики Хамас: сначала они атаковали страну ракетами, а затем вторглись в приграничные с сектором Газы территории, где начали убивать мирных жителей и военных.
В Днепре собаки погрызли автомобиль, потому что пытались достать котика из-под капота.
Если летом встречаться с друзьями или назначить свидание второй половинке можно было в парке, пикнике, на пляже или на набережной, то с наступлением холодов встреч обычно становится меньше, так как большинство летних развлечений недоступно и лишний раз ходить по улице…
В Днепре третий раз остановили водителя, управлявшего автомобилем "под кайфом".
Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Российские военкоры ноют из-за потерь на аэродромах в Луганске и Бердянске.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!