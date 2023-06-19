Есть реальная угроза ракетного удара: жителей Днепра предупредили об опасности

Буквально через несколько минут в Воздушных силах ВСУ предупредили, что есть вероятность пусков крылатых ракет Х-22 с акватории Азовского моря.
Позже Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета, предупредил жителей региона об опасности.
Есть реальная угроза ракетного удара. Находитесь в укрытиях! – написал он.
Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, также призвал не игнорировать тревогу.
Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Берегите себя и своих близких! – отметил он.
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