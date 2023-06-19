Есть реальная угроза ракетного удара: жителей Днепра предупредили об опасности

Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Берегите себя и своих близких! – отметил он.

Есть реальная угроза ракетного удара. Находитесь в укрытиях! – написал он.

Буквально через несколько минут в Воздушных силах ВСУ предупредили, что есть вероятность пусков крылатых ракет Х-22 с акватории Азовского моря.

В Днепре будут охотиться за вывесками и рекламой на русском.

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